El ayuntamiento de Alcázar presenta nuevas ayudas para hacer frente al inicio del curso escolar

El concejal de Educación, Mariano Cuartero, ha presentado dos medidas que pone en marcha el ayuntamiento de Alcázar de San Juan que contribuyen a la compensación de desigualdades en el acceso a la educación de nuestros jóvenes. Los programas a los que se ha referido son el Banco de Libros y las Becas de material curricular para segundo ciclo de infantil.

Apuntaba Cuartero que si recientemente se presentaban las ayudas para las tasas para el título de bachillerato y de la EBAU, que hoy empieza y a quienes quiso desear suerte, y también se presentaron las Becas “Transición a la vida activa”, hoy, ha dicho, vamos a presentar las becas y ayudas para más pequeños.

Una de las ayudas a las que se refería son las Becas de material curricular para segundo ciclo de infantil. Este ciclo no es obligatorio en la asistencia, pero si es verdad, decía, que es necesario para adquirir esas competencias en el alumnado. En este segundo ciclo y en lo relacionado al material fungible, el ayuntamiento establece unas ayudas, becas, complementarias a las ayudas de la Junta de Comunidades. Serían ayudas del 100, 75, 50 ó 25% en referencia a los ingresos netos de la unidad familiar. Para optar a estas ayudas hay que cumplir los requisitos del baremo de la convocatoria, y el plazo está abierto hasta el 1 de julio. Se puede presentar la documentación por sede electrónica o presencial en la concejalía de Educación, con cita previa.

Para las familias que no tienen derecho a beca, porque no cumplen los requisitos, pero sí les viene bien un alivio en la situación de la economía familiar en el inicio del curso, es el Banco de libros, que fue una apuesta pionera y valiente en su momento que se ha ido consolidando, y consiste en el intercambio de libros. Las familias donan los libros que están vigentes para el año siguiente, y en buen estado, y reciben un documento acreditativo del mismo por el que podrán recoger los libros que necesitan para el siguiente curso en las mismas condiciones que lo han entregado. De esta forma se alivian las economías familiares de aquellas familias que no cumplen los requisitos económicos de las ayudas económicas.

El proceso del Banco de Libros tiene tres fases: para donar los libros en la concejalía de Educación, del 27 de junio al 8 de julio; la segunda para recogerlos para el curso siguiente del 14 al 22 de julio y siempre se queda una fase de stock, los días 1 y 2 de septiembre para aquellas familias que no han podido entregar libros de texto pero sí quieren aprovecharse del stock que se genera y conseguir algunos libros de manera gratuita.

Este año con la aplicación de la nueva Ley, la Lomloe, se deben comprar los libros en los cursos impares (desde primaria hasta la ESO), el Banco de libros no tiene por tanto estos libros, así que la concejalía de Educación ha incluido una partida de 15.000 euros para adquirir libros en propiedad y que así puedan aprovecharse las familias.

Para estos cursos impares y de manera excepcional tendrán prioridad las familias que ya han contribuido al Banco de Libros los años anteriores.

Más de 200 familias, ha dicho el concejal, aprovecharon esta iniciativa del ayuntamiento de Alcázar que les permite gratuidad de libros in tener que invertir previamente. El ayuntamiento tiene preparado para las becas a familias un presupuesto de 6.800 euros, que se aumenta si existe más demanda, si más familias cumplen los requisitos que se piden, como ha sido en momentos difíciles cuando el número de parados ha aumentado, por lo que con la bajada del desempleo en la actualidad, suponen que la partida será suficiente.