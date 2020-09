También han informado sobre "La Feria en los Bares"

Los empresarios, en todo momento, hemos cumplido con lo que se nos ha pedido, hemos mirado, no solo por nuestros negocios, que al final son los que crean riqueza en la localidad, sino que hemos contribuido a que esta pandemia se pare, o se ralentice.

Ahora empezamos una nueva etapa, y volvemos a acatar las indicaciones y las normas, entre todos tenemos que salir de esta, pero por ello, queremos hacer una reflexión, ¿y a nosotros quien nos ayuda?, es cierto que hemos tenido ayudas laborales, en cuanto a los ERTE, la prestación por cese de actividad, la subvención de la junta de comunidades “plan Reactiva”, pero y desde nuestro propio ayuntamiento, ¿tendremos ayuda?.

No pedimos dinero, ni subvenciones a fondo perdido, ni prestamos que debamos devolver, pedimos que no nos cueste nuestro dinero ni nuestro patrimonio el tener unos negocios con un aforo limitado, que en muchos casos no nos son rentables y no hablo solo de bares y comercios, sino de talleres, fábricas, almacenes, oficinas, despachos profesionales, clínicas etc; pedimos que nuestro ayuntamiento nos apoye, que no dudamos que lo hacen, pero no nos sentimos acompañados en este momento de incertidumbre económica; pedimos que los impuestos municipales se adecúen a la situación actual, que nos bonifiquen los meses que tuvimos que cerrar por la situación, o que hemos visto disminuida nuestra actividad; que ahora que volvemos a estar en el ojo del huracán, que se nos vuelve a empezar a limitar nuestro aforo, nuestra actividad empresarial, que ahora también veamos que nuestro ayuntamiento nos ayuda con una disminución de los impuestos y tasas que pagamos.

Como he dicho, entre todos debemos apoyarnos, nosotros manteniendo nuestros negocios abiertos, creando riqueza, que es lo que hacemos todos los días, los trabajadores apoyarán realizando bien su trabajo y optimizando su tiempo laboral, los ciudadanos consumiendo en nuestra localidad y el ayuntamiento ayudando al sector empresarial, con bajadas de impuestos y tasas municipales.

Es el momento de sentirnos parte de un todo.