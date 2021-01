El pleno aprueba por unanimidad la adhesión al Ramal central y la tasa cero para terrazas

El pleno aprobaba la adhesión del ayuntamiento al Ramal central de los corredores Mediterráneo y Atlántico para el desarrollo de la Plataforma Logística Intermodal del que forman parte más de 140 organismos, instituciones, empresas o asociaciones de todas las opciones políticas. La propuesta fue aprobada por unanimidad, apoyando el desarrollo que puede suponer para la ciudad, las ofertas de trabajo y la posibilidad de fijar población al territorio.

La alcaldesa, Rosa Melchor, defendía el proyecto en el que recordaba son ya tres alcaldes los que han venido trabajando para avanzar en la creación y puesta en marcha de la Plataforma Logística Intermodal de Alcázar de san Juan. Un trabajo el que se ha desarrollado que ha llevado a mantener numerosas reuniones con los distintos ministros y responsables de las instituciones implicadas.

En las intervenciones en este punto, Isabel Ramos de Iu defendía la importancia del proyecto para el desarrollo de toda la ciudad, en una apuesta por el ferrocarril que su grupo defiende, tanto para el traslado de mercancías como de viajeros. Lo considera un gran impulso para empresas y trabajadores. Para Equo, Elisa Díaz, lo destacaba como la posibilidad de conseguir un aumento de población y creación de empleo. Por su parte Francisco Sánchez de Ciudadanos se mostraba a favor porque favorece a la ciudad y al empleo, además de tener en cuenta la tradición ferroviaria de Alcázar, para lo que defiende también el impulso de transporte de viajeros ya que la oferta está menguando, dijo. María Jesús Pelayo por VOX considera que el proyecto es fundamental ya que va a vertebrar España a través del ferrocarril por ello pedía conocer cuantas acciones el gobierno municipal haya realizado y la creación de una Comisión especial de trabajo, y la celebración de un pleno monográfico. Diego Ortega por el PP, en este punto criticaba al equipo de gobierno, afirmando, que están vendiendo humo y llegan tarde, considerando que fue su equipo de gobierno quien más había trabajado en el proyecto. En esta alocución la alcaldesa recriminó a Ortega querer engañar a los ciudadanos con ese tipo de afirmaciones cuando sabe que el proyecto que se trae está completamente desarrollado con la colaboración de instituciones que antes no participaban y con avances y diferencias notables en la puesta en marcha del mismo.

En la sesión se aprobaba la propuesta de la alcaldía para la aprobación definitiva del desahucio del edificio municipal “Convento Santa Clara” declarando extinguido el derecho a la ocupación del mismo, con el requerimiento de que se haga en el plazo de 10 días.

El pleno también aprobaba por unanimidad la tasa cero para las terrazas de hostelería. Unas ayudas que se suman a otras que la alcaldesa anunciaba en relación con el impulso que se quiere dar a la economía para ayudar a la difícil situación que se está viviendo a consecuencia de la pandemia.

En otro punto el pleno aprobaba expedientes de créditos extraordinarios para destinar a la lucha contra la plaga de palomas en las diferentes acciones que se están realizando.

La moción presentada por IU sobre la retirada del nombre de Juan Carlos I en las calles de Alcázar, fue retirada ya que el mismo grupo consideró que la actual situación no es momento para debatir sobre estas cuestiones, cuando los datos de la pandemia son tan preocupantes.

No se aprobaba la moción de Equo sobre la creación de un inventario de lugares, inmuebles o mobiliario que puedan considerarse en estado de abandono y deterioro en la ciudad, con carácter histórico o cultural. Se consideraba que este tipo de inventarios ya se está realizando en un amplio campo de conceptos.

No se llegó a apoyar la urgencia de la moción que presentaba el PP con una batería de medidas a adoptar ante el COVID-19. Básicamente se consideraba que si la situación de pandemia es urgente, no lo son las medidas a las que se aludía porque muchas de ellas no competen a la autoridad local y otras ya están puestas en marcha, además de necesitar informes de los técnicos que no estaban en el expediente. Para la alcaldesa estas medidas no eran más que fruto de las ocurrencias de una tarde de trabajo, sin contrastar ni las que son competencia del municipio ni las que ya están funcionando, y les recriminaba que en situaciones difíciles como las que se han vivido en estos días de tormenta, ni siquiera hayan aparecido a ofrecer su ayuda.

El pleno también abordaba el proyecto de remodelación del IES Juan Bosco en el que el concejal de Educación, Mariano Cuartero, daba cuenta de la inversión de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha que va a invertir un millón de euros.