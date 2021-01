Con la convocatoria y celebración de la Mesa del Agua se inicia la recuperación de la empresa Aguas de Alcázar

En la tarde del lunes 11 de enero se ha reunido la Mesa del Agua, una reunión con la que la que la alcaldesa, Rosa Melchor, afirma que se inicia la recuperación de la empresa Aguas de Alcázar. Una recuperación para la que se está trabajando por parte del equipo de gobierno desde el mismo momento en que se conocía, incluso extraoficialmente, la sentencia del Tribunal Supremo. Desde ese momento afirma la alcaldesa que se han dado todos los pasos necesarios para que la remunicipalización se haga en el menos tiempo y con el menos coste económico, demostrando que cumplen sus promesas.

Desde el mes de Julio cuando se conoció el resultado de la apelación de la empresa de Aguas al Tribunal Supremo, lo que hicimos, dice Melchor, fue ponernos a trabajar de manera decidida para, tal y como había anunciado desde el momento en que se vendió Aguas de Alcázar, recuperarla lo antes posible y al menos coste posible para los vecinos de la ciudad.

Por ello en el mismo verano de 2020 se puso en marcha el procedimiento para la contratación de dos operaciones de crédito con dos entidades financieras con las que se han suscrito dos créditos que harán frente a la liquidación económica del contrato de venta. En total cinco millones y medio que se pudieron firmar el 18 de noviembre, afirma, “por lo que no hemos parado ni un solo momento, ni se ha perdido un solo minuto”.

Para comenzar el trámite administrativo y el inicio del expediente de liquidación de la Empresa Mixta Aguas de Alcázar había que esperar a la notificación oficial de la firmeza de la sentencia, añade la alcaldesa, esa notificación oficial llegó el 5 de enero, el 7 se convocó la Comisión preparatoria de pleno que se celebrará mañana día 12, el 8 de enero se convocó la Mesa del Agua, y el martes se convocará pleno extraordinario para que pueda celebrarse el 15 de enero. Con esto se iniciará el procedimiento, explica Rosa Melchor que añade que lo primero será dar cuenta al pleno y a la Corporación de que se inicia la recuperación de la empresa Municipal Aguas de Alcázar. Iniciaremos ese expediente con todas aquellas recomendaciones que desde los distintos servicios jurídicos del ayuntamiento y el despacho de abogados que asesora al ayuntamiento, se nos han indicado.

No había motivos económicos para la venta, solo políticos

Estamos esperanzados, dice, en que este 2021 va a ser un buen año para Aguas de Alcázar porque los vecinos y vecinas de la ciudad verán como se hace una realidad la recuperación de la empresa Aguas de Alcázar a manos de sus propietarios: los alcazareños y las alcazareñas que no debieron perderla nunca. Una empresa que ha dicho la alcaldesa que es rentable, “no había ninguna excusa, ni siquiera económica, el único porqué de la venta de Aguas de Alcázar por parte del PP en el año 2014 es ideológico y es político y ha quedado claramente demostrado que no solo lo hicieron como no debían, sino que además lo hicieron como no podían, y gracias a esos errores cometidos en el proceso hemos podido recuperarla”-

Agradecer la colaboración de todos

La alcaldesa ha querido agradecer la colaboración a todos los que se han involucrado en el proceso de recuperación de la empresa y a todos “los que nunca han perdido la esperanza y siempre han tenido la fortaleza, y la creencia de que se podía hacer y ahora hemos demostrado que se puede, y ahora cuando se puede, vamos a recuperar la empresa”.

Cumpliendo las promesas

La mejor manera de cumplir las promesas es con hechos, añade, y nosotros dijimos en todo momento que Aguas de Alcázar volvería a ser de los vecinos y vecinas de la ciudad y dijimos que lo haríamos de la única manera que se podía, resolviéndolo en un juzgado y así se ha resuelto; también dijimos que lo haríamos lo antes posible y al menos costo posible y así va a ser, ha dicho la alcaldesa, que insistía en que el gobierno municipal va a recuperar Aguas de Alcázar en muy breve plazo desde que se conoció la sentencia, y se va a hacer devolviendo a Aqualia solo el dinero que en el año 2014 le dio al gobierno del Partido Popular.

No se ha dejado de trabajar y están todas las necesidades encauzadas y en marcha, terminaba.

Forman parte de la Mesa los partidos políticos de la ciudad, los sindicatos, la FAVA, representantes de Cinco Casas y Alameda de Cervera, la Asociación de Amas de Casa y Consumidores, la Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar, y los trabajadores de la empresa de Aguas, el concejal del Ciclo Hidráulico y la alcaldesa de Alcázar de San Juan.