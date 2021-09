2721 escolares de infantil y primaria han iniciado el curso 2021-22

Con el comienzo del curso escolar 2021-2022, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha iniciado el reparto gratuito de mascarillas al alumnado de Educación Infantil y Primaria de la ciudad; el punto de partida ha sido el CEIP Jardín de Arena. La alcaldesa, Rosa Melchor, acompañada del concejal de Educación, Mariano Cuartero han visitado dicho colegio, recibidos por la directora, Noemí Mata .

El curso escolar en Alcázar de San Juan comienza con 2.721 alumnos y alumnas matriculados en Educación Infantil y Primaria, de los que 187 pertenecen al CEIP Jardín de Arena. La alcaldesa, Rosa Melchor y el concejal de Educación, Mariano Cuartero, han visitado el centro educativo en el que el Ayuntamiento ha comenzado a distribuir mascarillas entre el alumnado con edades comprendidas entre 3 y 12 años de edad. Este año como novedad, junto a la mascarilla el alumnado recibirá también una botella reutilizable. En próximos días llegarán a todos los colegios de la ciudad, tanto públicos como concertados, al igual que el pasado curso escolar.

Para Rosa Melchor, “comienza un curso escolar esperanzador, con el deseo de que el próximo no sea necesario el uso de la mascarilla porque no sea sanitariamente necesario”. No obstante subrayó que los más pequeños nos han dado una lección de cómo cumplir las medidas sanitarias, incluso mejor que algunos adultos, dijo. La alcaldesa calificó de “cum laudem” el curso escolar 2020-2021, en cuanto al cumplimiento de la normativa sanitaria en los colegios lo que, “debe servir de estímulo para afrontar este nuevo curso en el que ya tenemos experiencia en cómo aplicar los protocolos”.

Curso 2021-2022

El curso escolar en Alcázar de San Juan ha comenzado con el 80% de la población vacunada; aún así, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan no relajará las medidas de prevención en las aulas y al reparto de mascarillas, al igual que el curso pasado, se suman los medidores de CO2 en las aulas “para que la ventilación sea la adecuada y la necesaria sin pasar frío”, manifestaba la alcaldesa. También se

cuenta con el refuerzo en la contratación de conserjes a través del programa de Garantía + 52 y el refuerzo del servicio de limpieza en centros educativos, de la mano de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Por otro lado, también se pondrá en marcha el Aula Matinal, el servicio de comedor escolar y las actividades extraescolares.

En cuanto a las ayudas municipales, la alcaldesa enumeró el Banco de Libros, 43 becas para el alumnado de Educación Infantil, ayudas en el pago de las tasas de la EvAU y 28 becas de alojamiento y transporte para estudiantes universitarios.

“Un inicio de curso en el que vamos a seguir apoyando a toda la comunidad educativa”, afirmó Rosa Melchor.

CEIP Jardín de Arena

La directora del Colegio Jardín de Arena, Noemí Mata, manifestaba que éste sigue siendo un curso especial, aunque “si bien continúa la COVID-19, este año los protocolos y las medidas salvo algunas pequeñas diferencias, ya los conocemos y es un comienzo más tranquilo y mas normalizado”.