Un incendio calcina una de las cuatro viviendas de un bloque en Villarrobledo

Un incendio que se ha declarado este martes en Villarrobledo (Albacete), ha destruido totalmente una de las cuatro casas que forman parte de un bloque de viviendas de la localidad, aunque no se han registrado heridos entre los moradores, a los que se ha recomendado no volver a sus domicilios hasta el miércoles.

Según han informado a Efe fuentes del servicio de emergencias 112, el incendio se ha declarado hacia las 14.23 horas en un bloque de cuatro viviendas situado en la Travesía de San Pedro, de Villarrobledo, y ha quemado totalmente una de ellas, en la que se originó el siniestro.

Las llamas, cuyo origen no ha sido precisado, no se han extendido a las otras tres viviendas del bloque, que sin embargo si han sido afectadas por el humo del incendio, por lo que se ha recomendado a las personas que viven en ellas que no vuelvan a sus domicilios hasta este miércoles. Hasta el lugar se han dirigido bomberos del parque de Villarrobledo, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y una UVI móvil de forma preventiva, cuya dotación no ha tenido que actuar porque no se han producido heridos en el siniestro, ha indicado el 112.