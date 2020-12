Sanidad permite público en competiciones federadas, aunque con limitaciones

La Dirección General de Salud Pública ha actualizado el procedimiento para la implantación de medidas especiales para la contención de la pandemia de covid-19 en ámbitos con riesgo elevado de transmisión, que afecta principalmente al ámbito deportivo federado, donde se permitirá el acceso de público aunque con muchas restricciones.

En una nota de prensa, la Consejería de Sanidad ha indicado que esta actualización del procedimiento afecta fundamentalmente al ámbito deportivo federado, y ha recordado que en Castilla-La Mancha hay tres niveles de medidas especiales por la incidencia de la covid-19.

Asimismo, ha indicado que actualmente en todo el territorio de Castilla-La Mancha están implantadas medidas especiales de nivel 2, menos en las poblaciones en las que se han decretado medidas de nivel 3 debido a la elevada incidencia de la covid-19 en estas localidades.

Desde esta perspectiva, ha explicado que en los lugares en los que estén vigentes medidas de nivel 1, las competiciones de deporte federado se regirán según lo establecido en la normativa en vigor. En los lugares en los que se hayan decretado medidas de nivel 2 (en estos momentos todo el territorio autonómico) las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 30 por ciento para espacios cerrados hasta un máximo de 300 asistentes, y con un 50 por ciento de aforo máximo en espacios abiertos hasta un máximo de 500 asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso.

Además, en ambos niveles se deberá contar con una butaca preasignada, y en el caso justificado de que no fuera posible esta preasignación, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.

Y también se podrán celebrar en los niveles 1 y 2 competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de seis personas. A su vez, en los municipios en los que estén vigentes medidas especiales de nivel 3, las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso, y también se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas, siempre que no se supere el grupo máximo de seis personas.

La Consejería de Sanidad ha indicado que, tras la actualización del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención de virus SARS-CoV- 2 en ámbitos geográficos con riesgo elevado de transmisión, este departamento del Gobierno regional mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por covid-19.

El objetivo de este sistema de vigilancia permanente "es identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de covid-19 que, a día de hoy, hayan mostrado su efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y los organismos internacionales con autoridad para ello", ha añadido.

En Alcázar de San Juan, el primer encuentro de fútbol con público está previsto este sábado 5 de diciembre a las 16 horas, en el Municipal de Deportes Manuel Delago Meco, donde se enfrentan el Sporting y La Roda, en un encuentro regional de categoría juvenil nacional.