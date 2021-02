Migueletes de todas las edades participaron en el I Concurso de Baile de la Jota Pujada

Migueletes de todas las edades, e incluso desde fuera de nuestras fronteras, han participado en el I Concurso de Baile de la Jota Pujada organizado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Miguel Esteban.

Ataviados con trajes típicos, en solitario, en pareja o en grupos de cuatro personas, e incluso acompañados por el sonido de instrumentos musicales, los participantes han derrochado mucho arte y han dado una lección magistral acerca de los pasos que conforman este baile tradicional.

Las nuevas tecnologías han permitido además que la Jota Pujada rompa fronteras y viaje al extranjero, puesto que uno de los vídeos participantes estaba protagonizado por una madre y una hija que bailaban al compás, desde Alemania y España, a través de una videollamada.

En total, doce vídeos han competido virtualmente por convertirse en los ganadores de este novedoso concurso que “ha servido para mantener vivo el espíritu de la Fiesta de la Jota Pujada en tiempos de pandemia”.

Así lo explicaba la concejal de Festejos, Mari Nieves Patiño, quien ha dado las gracias a todos los participantes por “mantenerse fieles a la tradición y por difundir la Jota Pujada desde casa”. Un agradecimiento que ha hecho extensivo al jurado y a todas las personas que han votado en Facebook para asignar el Premio Popular “porque gracias a la implicación de todos ellos este concurso ha sido posible y hemos podido disfrutar, al menos de forma virtual, de esta costumbre migueleta que se celebra desde hace más de 300 años y que convierte al carnaval de Miguel Esteban en único en el mundo”.

“La pandemia no ha podido arrebatarnos del todo nuestra Jota Pujada ni nuestro carnaval”, ha afirmado Patiño, quien ha señalado que “este año ha sido, si cabe, más emotivo y emocionante escuchar las notas de nuestra jota dentro de casa y viendo bailar a nuestros vecinos y amigos desde la prudencia que exige el momento actual frente al Covid-19”.

En la categoría de Jota bailada por cuatro personas, el primer premio ha sido para el vídeo número 1. En la categoría de Jota bailada por dos personas, el primer premio ha recaído en el vídeo número 3, mientras que el segundo premio ha sido para los vídeos número 2 y número 4, que han empatado a puntos. Por último, en la categoría de Jota bailada por una persona, el primer premio ha correspondido al vídeo número 12 y el segundo premio ha sido para el vídeo número 10.

En cuanto al Premio Popular ha recaído en el vídeo número 3, ya que había conseguido 260 ‘me gusta’ en Facebook hasta las 23,00 horas del 14 de febrero. Asimismo, la organización ha decidido conceder un Premio Mención Especial al vídeo número 9, puesto que, a pesar de no haber entrado en concurso por no cumplir las bases respecto a la duración, ha cosechado 313 ‘me gusta’, siendo el vídeo más votado. Los participantes de los vídeos que no han obtenido ningún premio, recibirán un kit Covid-19, compuesto por mascarilla, cuelga mascarilla, funda y gel.

Todos los vídeos participantes pueden visionarse en el Facebook del Ayuntamiento de Miguel Esteban. También puede verse el vídeo con las fotografías antiguas que se han recopilado gracias a la colaboración de numerosas personas. ‘Tradiciones que emocionan’ es el título de este montaje que “constituye todo un homenaje al Carnaval de Miguel Esteban, a la Fiesta de la Jota Pujada y a quienes han ayudado a mantener las tradiciones migueletas y que incluye fotografías desde los años 50”.

Por último, Mari Nieves Patiño ha avanzado que los Capitanes de Carnaval de este año mantendrán su cargo el próximo año “cuando podamos disfrutar de nuestra Jota Pujada como es debido y como nos gusta a todos, juntándonos en el corro y compartiendo las sensaciones que nos transmite saber que estamos reviviendo las tradiciones y costumbres de nuestros antepasados”.