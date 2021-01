Miguel Esteban se cubre de nieve y deja estampas espectaculares

La borrasca Filomena que azota a buena parte del país, también ha dejado nieve hoy en Miguel Esteban. El municipio se ha cubierto de un manto blanco y ha dejado espectaculares estampas típicas de postal navideña.

Desde primeras horas de la mañana, operarios municipales del Ayuntamiento están esparciendo sal “en los lugares más críticos y especialmente transitados, como comercios y edificios públicos, con el fin de reducir riesgos de caídas o accidentes”.

Así lo explicaba el alcalde miguelete, Pedro Casas, quien apuntaba que “ahora mismo la situación está contralada, aunque el problema podría venir si hiela esta noche porque las temperaturas gélidas y la nieve son siempre un binomio muy conflictivo”.

En este sentido, ha apuntado que en Miguel Esteban “tenemos reservas de sal suficientes para actuar inmediatamente y el Ayuntamiento tiene previsto un dispositivo especial que permitiría contar con máquinas para limpiar las calles y eliminar la nieve que se acumule”.

No obstante, Casas incidía en la importancia de “no salir de casa a no ser que sea imprescindible, especialmente en el caso de las personas mayores, llevar un calzado adecuado y no caminar por zonas de umbría”.

Además, ha apuntado que el Ayuntamiento de Miguel Esteban, a través de su personal o de los voluntarios de Protección Civil, se pone a disposición de los vecinos de mayor edad para atender cualquier urgencia que puedan tener y así evitar que tengan que salir de casa y que corran riesgos de caída.