Los Reyes Magos de Oriente recibirán a los niños migueletes los días 5 y 6 de enero en la Plaza

El Ayuntamiento de Miguel Esteban ha acordado con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que este año no se celebrará la tradicional Cabalgata por las calles de la localidad con el fin de evitar aglomeraciones de público y así contribuir a minimizar la propagación del Covid-19.

Así lo ha explicado la concejal de Festejos, Mari Nieves Patiño, quien ha asegurado que “Melchor, Gaspar y Baltasar han sido muy comprensivos con esta decisión y han pedido a los niños que entiendan la gravedad de la situación y que es mejor evitar riesgos, aunque sí han querido estar presentes en Miguel Esteban y poder saludar a los niños migueletes con todas las precauciones y medidas de seguridad ante el coronavirus, además de darles las gracias por el comportamiento ejemplar que han demostrado durante la pandemia”.

En este sentido, los Reyes Magos y sus Pajes estarán en un rincón de la Plaza del Ayuntamiento los días 5 y 6 de enero para compartir un momento con los niños, entregarles un cucurucho de chuches envasadas con todas las medidas higiénicas y fotografiarse con los pequeños guardando la distancia de seguridad y usando la correspondiente mascarilla.

La Policía Local y Protección Civil estarán presentes “para garantizar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y distancia social con el fin de que los niños puedan disfrutar de esta importante cita sin correr ningún riesgo sanitario”, indicaba la concejal.

Mari Nieves Patiño ha resaltado que “la noche de los Reyes Magos es uno de los momentos más esperados por los niños y uno de los días más mágicos y por eso no podíamos negar a los pequeños el contacto con Melchor, Gaspar y Baltasar en un año que ha sido también muy complicado para los más pequeños quienes nos han dado una lección a todos quedándose en casa y demostrando un comportamiento ejemplar”.

Asimismo, ha pedido a los padres que acompañen a sus hijos y que respeten en todo momento las recomendaciones sanitarias y las medidas de seguridad para que todo pueda desarrollarse en perfectas condiciones.

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán ubicados en la Plaza del Ayuntamiento el día 5 de enero, de 11,00 a 13,30 horas y de 16,30 a 20,30 horas, pero también lo harán el día 6 de enero de 11,00 a 11,45 horas y de 12,45 a 14,00 horas. En total, serán ocho horas y media para que Sus Majestades puedan cumplir su compromiso con los más pequeños y repartir magia e ilusión en la localidad.

Premiados concursos navideños

Patiño ha hecho balance del resto de concursos de temática navideña que se han llevado a cabo durante estos días de forma online con el objetivo de fomentar las tradiciones y costumbres de esta época del año y disfrutar de la Navidad de forma segura y sin correr riesgos frente al Covid-19.

En el concurso de belenes, el primer premio ha correspondido a Joaquín Jiménez Casas, el segundo premio ha sido para Santiago Jiménez Casas, el tercer premio ha recaído en la Escuela Infantil ‘La Abejita’ y el premio popular por obtener más me gustas en Facebook ha sido para el belén de Santiago Jiménez Casas.

En el concurso de Árbol de Navidad ecológico, el primer premio ha sido para Rosa María Rodríguez Checa, el segundo premio ha correspondido a Andrés Moisenco Caravaca, el tercer premio ha recaído en Mari Carmen Lara Almenara y el premio popular ha sido para Soco Ochoa Medina.

En cuanto al concurso de Decoración navideña de fachadas y escaparates. La fachada de la c/Pío XII, número 19 ha conseguido el primer premio de fachadas particulares y también el Premio popular; la fachada de la c/El Carmen,33 ha obtenido el segundo premio; y la fachada de la c/Toledo,8 ha conseguido el tercer premio.

Por su parte, en el concurso de fachadas de establecimientos abiertos al público, Paula Cakes (c/Santa Ana, 20) ha obtenido el primer premio; Residencia Virgen del Socorro ha conseguido el segundo premio y el Premio Popular, mientras que el tercer premio ha sido para Euroflor (C/Padre Joaquín).

Por lo que respecta a los escaparates, Bysie (C/Santa Ana, 12) ha sido el merecedor del primer premio. El segundo premio ha sido para Del Real (c/ San José esquina con San Antón) y el tercer premio ha recaído en El Armario de Diana (c/ General Moscardó, 8). El Premio Popular ha sido para Cristina Peluquería y Estética (c/ San Andrés, edificio del reloj).

En el concurso de Mensajes de Navidad, el primer premio ha sido para Elena Tébar Tébar y el segundo premio ha correspondido a Ramón Argumánez Sierra, que también ha obtenido el premio popular.

Todos los ganadores han recibido premios en forma de vales de dinero para gastar en los comercios, bares y restaurantes de la localidad, con el fin de apoyar al comercio local y a la hostelería.