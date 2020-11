El Pleno aprueba ampliar la partida de subvenciones a emprendedores para inversiones

Por unanimidad se aprobaron todos los puntos del orden del día sometidos a votación, en la sesión plenaria ordinaria celebrada, la pasada semana, por la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, entre ellos los convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Tomelloso para la financiación y ejecución del proyecto de ejecución de la estación de filtrado de agua, un convenio de colaboración con la empresa CAMETO S.L. en materia de empleo y una moción con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Como viene haciendo la Corporación desde hace unos años, el Pleno se inició con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la violencia machista y en solidaridad con sus familiares y amigos, con el deseo de todos sus integrantes de que llegue pronto el día en que no sea necesario tener que guardar este minuto.

Recordar que el 016 es el número de atención telefónica, de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. Además, las consultas también se pueden realizar por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

De forma inicial, salió adelante el expediente de modificación de crédito, de 7.000 euros, para suplementar la partida de subvenciones a emprendedores en inversiones, para las cuales, en la actualidad, está abierto el plazo de convocatoria (hasta el 13 de noviembre) para la presentación de solicitudes de subvenciones a empresarios en los apartados de modernización de empresas por 15.000 euros, a los que se incorporarán 7.000 euros con esta modificación. Así, cuando finalice el plazo de solicitudes de subvenciones, se habrán invertido 75.000 euros en los emprendedores, autónomos y empresarios en la localidad, informaba el alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

La portavoz del PP, Sonia González, informó que “puesto que se ha recogido el compromiso de ampliar la partida, si fuera necesario, con otras que no se van a ejecutar”, su voto sería a favor de la modificación, pues “en la medida de lo que podamos tenemos que favorecer el crecimiento empresarial en nuestro pueblo”.

Ángel Rodríguez, portavoz de IU, afirmó que esta medida de apoyo a los emprendedores y empresarios locales “fue una buena iniciativa, por parte de este Ayuntamiento, que en otros no lo han hecho”, además señaló, que, aunque es “algo escasa”, el presupuesto municipal tiene unas limitaciones y no puede permitirse grandes inversiones, pero existe el compromiso de suplementarlas con otras que no se lleguen a agotar.

Por unanimidad, también se aprobó la concertación de operación de tesorería 2020/2021 por 1 millón de euros con Globalcaja, que fue la propuesta más ventajosa para el Ayuntamiento de entre las tres que se presentaron. La operación es a un año con liquidaciones trimestrales y las principales condiciones son: Euribor a 12 meses más 0%, intereses de demora Euribor a 12 meses más 2 %, gastos de formalización y estudio cero; apertura, amortización anticipada y cancelación 0 %.

Con esta operación, que el Ayuntamiento suele realizar de cara al inicio de cada año presupuestario, el Consistorio se garantiza liquidez para hacer frente a los pagos diarios de funcionamiento, mientras las diferentes administraciones realizan los ingresos de las cuantías que le corresponden a la localidad, que en algunos casos suele ser ya bien entrado el año.

Para la portavoz del PP señaló que desde hace unos años la operación no baja del millón de euros, lo que indicaba la poca capacidad de ahorro del Ayuntamiento.

De forma inicial y por la totalidad del pleno, salió adelante la modificación de la ordenanza municipal de circulación para prohibir el estacionamiento de vehículos de gran tonelaje en el casco urbano, y aprovechar mejor el aparcamiento de vehículos pesados, “una infraestructura muy necesaria en nuestra localidad, que presta un servicio muy importante para todos los profesionales del transporte y cuya situación, junto a la A43, es extraordinaria”, indicaba el alcalde.

La modificación de la ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2021, con ello se pretende dar tiempo a los profesionales para que la conozcan y tomen las medidas que estimen oportunas.

Como recordaron la portavoz del PP y el de IU, los vehículos de gran tonelaje producen muchos problemas y deterioros en la vía pública, además, con esta modificación, se viene a cumplir con el compromiso adquirido por el Ayuntamiento con la cooperativa que gestiona el aparcamiento.

En la misma línea de todos los puntos en los que hubo votación, se aprobó por unanimidad el convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Argamasilla de Alba y Tomelloso para la financiación y ejecución del proyecto de la estación de filtrado de agua.

El convenio, negociado entre los tres grupos políticos representados en la Corporación, refleja la aportación del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba a las obras de la nueva potabilizadora, ya terminada, en estos momentos en fase de pruebas para ajustar todos los parámetros en favor de conseguir un agua con la mayor calidad posible, aunque como recordó el alcalde, el agua del Embalse de Peñarroya “tiene buena calidad”.

Tanto la portavoz del PP como el portavoz de IU se congratularon de que el convenio se ajuste, en lo referente a las cuantías a pagar por cada Ayuntamiento, al número de habitantes y pidieron seguir invirtiendo en la renovación de la red de agua potable para reducir el consumo.

Como destacaron los tres grupos políticos, la colaboración con el sector empresarial es muy importante para generar empleo y riqueza en la localidad, en esta línea, se aprobó un convenio de colaboración entre CAMETO S.L. y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba en materia de empleo, así como la propuesta inicial de bonificación del ICIO por su instalación en el término municipal de la localidad.

CAMETO es una empresa “puntera” en el sector de las energías renovables y depuración de aguas, con grandes perspectivas de negocio, a nivel nacional e internacional, y en un sector muy específico, señaló el alcalde.

El convenio refleja el acuerdo de la empresa de dirigirse, siempre que necesite personal, a la bolsa de empleo municipal, así como, a través del Ayuntamiento y las diferentes administraciones, desarrollar acciones formativas para el empleo en el sector que trabaja CAMETO, con “gran proyección de futuro”.

Así mismo, como se ha indicado, se aprobó la bonificación del 95 % en el ICIO, una medida que se creó para facilitar a los empresarios la instalación de empresas en el polígono industrial, el cual no cuenta con terreno suficiente para la instalación de empresas de este volumen, por lo que, aun no habiéndose instalado en el mismo, las tres fuerzas políticas aprobaron la bonificación por los beneficios que representa para la localidad.

Por otro lado, los grupos de la oposición pidieron al Equipo de Gobierno seguir trabajando en la ampliación del polígono industrial, para que las empresas puedan instalarse cerca de la localidad.

Por el trámite de urgencias, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó una moción con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presentada por la concejal Rosario Lara, en la cual se instaba a seguir “luchando con la violencia de género, porque sí, la violencia tiene género, aunque haya quienes intenten confundir términos”.

Abellán destacaba que, en los últimos meses, la situación provocada por la pandemia ha llevado a muchas mujeres “a convivir 24 horas al día con su enemigo, quedando así al descubierto lo vulnerables que continuamos siendo en esta sociedad tan desigual”.

Aunque queda mucho camino, en la moción se pidió “no escatimar en recursos para que, en nuestro pueblo, todas nosotras podamos sentirnos libres y seguras, dentro y fuera de nuestras casas”, y subrayó: “La violencia de género no será erradicada hasta que la tolerancia sea cero”.