La reconstrucción de infraestructuras hidraúlicas en Letur llega ya al 40 por ciento

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con la resiliencia de las infraestructuras hidráulicas, en el marco del curso de la Universidad de Castilla-La Mancha ‘Letur frente a la DANA’. En este contexto, se ha puesto en valor el avance de las obras de reconstrucción de las infraestructuras dañadas, que ya alcanzan un cuarenta por ciento de ejecución, con la previsión de concluir el próximo mes de noviembre.

La directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, destacó que la prioridad del Ejecutivo autonómico es contar con sistemas de abastecimiento y de depuración que, según ha señalado, “no solo sean resistentes a los efectos del cambio climático, sino que también puedan recuperarse con rapidez tras fenómenos meteorológicos adversos”.

“Necesitamos infraestructuras hidráulicas que ofrezcan garantías de calidad y cantidad en el suministro de agua potable, incluso en escenarios de dificultad. Ese es el compromiso que el Gobierno regional mantiene con Letur y con todos los municipios afectados por episodios extremos como las DANAS”, ha afirmado Muro.

Las obras de recuperación de las infraestructuras hidráulicas superan el millón de euros

Montserrat Muro explicó que la dificultad en la ejecución de estas obras que figuran en el ‘Plan Letur 2028’ y que fueron declaradas de emergencia por parte del Gobierno de Emiliano García-Page, con una inversión que supera el millón de euros. “Para su ejecución hemos tenido que escalar barrancos, colgados incluso con tirolinas y superar un terreno muy abrupto con una pendiente muy elevada”, ha indicado. De hecho, recordó que las infraestructuras hidráulicas de Letur fueron de las más afectadas por la DANA porque “desaparecieron los colectores de la red de saneamiento, a consecuencia del arrastre de la crecida del agua en tromba que circulaba por la zona del barranco donde se encuentran”.

Precisamente el colector del Mirador, que desciende desde el núcleo urbano hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), afronta su último tramo. También, se va a realizar una limpieza del pavimento de la EDAR y se reparará la zona central en una superficie aproximada de 400 m2, a lo que se suma la recuperación del muro de mampostería derruido junto al camino de acceso a la depuradora.

El curso de la UCLM sirvió como espacio de reflexión y de puesta en común de soluciones para afrontar los desafíos que plantea el cambio climático en las zonas rurales y, en especial, en municipios como Letur, donde el impacto de las lluvias torrenciales ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con infraestructuras más resilientes.