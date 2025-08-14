La I Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader aúna deporte y turismo rural

El atractivo turístico de los pueblos de la Sierra del Segura será protagonista en la primera etapa de la Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader, que se celebrará del 20 al 24 de agosto en la región.

Bajo el lema ‘Impulsando el medio rural sobre ruedas’, la Vuelta recorrerá el 20 de agosto parte del territorio del Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura mostrando todo su potencial y las numerosas posibilidades que brinda a visitantes y deportistas.

Concretamente, atravesará los municipios de Elche de la Sierra, Molinicos (específicamente las pedanías de Aldea de Pinilla, Fuente Higuera, El Pardal y Aldea de Mesones), El Laminador, Riópar, El Noguerón y Paterna del Madera (concretamente, las pedanías de Puerto del Batán, Masegosillo y Cortijo de Tortas).

La etapa comenzará a las diez de la mañana en Ontur y finalizará en Alcaraz en torno a las dos de la tarde. Será una etapa exigente, con un total de 157 kilómetros y tendrá dos metas volantes situadas en Elche de la Sierra y en Riópar.

El presidente del GDR Sierra del Segura, Federico Moreno, ha asegurado que “el paso de la Vuelta Ciclista por nuestra comarca será un gran escaparate para mostrar al mundo la belleza y las posibilidades que ofrece la comarca de la Sierra del Segura, además de una magnífica oportunidad para promocionar nuestros parajes únicos y la personalidad de nuestros pueblos”.

“Estamos convencidos de que los ciclistas, las personas que conforman los equipos deportivos, los aficionados al ciclismo y quienes sigan esta competición van a sorprenderse con cada rincón de nuestro territorio”, apunta Moreno, quien ha añadido que “desde Sierra del Segura estamos apostando muy fuerte por el turismo como motor de desarrollo sostenible y el turismo deportivo es una de las bazas que queremos jugar”.

La I Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader atravesará las cinco provincias castellanomanchegas, abarcando más de 70 municipios y generando un impacto directo en el desarrollo rural, el fomento del deporte y la promoción turística.

Por el momento, ya se han inscrito 18 equipos en la categoría élite y sub-23 masculina, además de 9 equipos femeninos, aunque el plazo continúa abierto.

La prueba masculina recorrerá más de 650 kilómetros con 17 puertos de montaña y 10 metas volantes, ingredientes que permitirán vivir un gran espectáculo deportivo. El trazado de la competición permitirá además descubrir la riqueza paisajística, patrimonial y cultural de la región.

Esta iniciativa deportiva es fruto del proyecto de cooperación regional en el que participan un total de 13 Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, entre los que se encuentra el Grupo de Acción Local Sierra del Segura, y cuenta con la colaboración de RECAMDER y de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha.

Coordinado por el Grupo de Desarrollo Rural ADR Molina de Aragón-Alto Tajo, el proyecto está financiado con cargo a la reprogramación extraordinaria de los remanentes de la programación Leader 2014/2022, que cofinancian la Unión Europea, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Administración General del Estado.

Recorrer la esencia de la región

La Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader se estructura en cinco etapas para la competición masculina élite y sub-23, junto con dos etapas femeninas durante los dos últimos días.

La segunda etapa, que se desarrollará el 21 de agosto, comenzará en El Bonillo y finalizará en Castellar de Santiago. La tercera etapa, que tendrá lugar el 22 de agosto, comenzará en Pozuelo de Calatrava y concluirá en Campo de Criptana. La cuarta etapa, que será el 23 de agosto, partirá de Pedro Muñoz y finalizará en Uclés. Por último, la quinta etapa, que se celebrará el 24 de agosto, comenzará en Mariana y finalizará en Molina de Aragón.