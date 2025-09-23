Villapalacios llora al militar voluntario asesinado por un dron en Ucrania

Juan Luis Amador Matías, natural de esta localidad de Albacete, había ingresado en el ejército de Ucrania dentro del Batallón de drones y ha sido asesinado mientras realizaba tareas de atención a compañeros heridos. Semanas atrás, había pasado unos días de vacaciones en el municipio con su familia y había regresado a Ucrania recientemente.

La noticia ha generado una enorme consternación entre familiares, amigos y vecinos quienes se encuentran a la espera, en contacto con la Embajada, de la repatriación del cadáver para que pueda ser velado por los suyos en su tierra natal.

El alcalde del municipio, José Pajares, ha mostrado su conmoción ante la pérdida de "un hombre familiar y comprometido" y ha explicado que Amador se incorporó a las filas del Ejército ucraniano hace un año debido a su larga experiencia como militar español.

Tras varios meses desplegado, el voluntario decidió renovar su contrato en Ucrania y regresó a filas a mediados de septiembre, falleciendo el pasado sábado mientras ofrecía tareas de asistencia y defensa en el frente.