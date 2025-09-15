Un "Viaje por la Galaxia Afanion", el calendario de Afanion para 2026

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) ha presentado oficialmente su Calendario Solidario 2026, que cuenta con 2.500 ejemplares, cuya impresión ha corrido a cargo de la Diputación de Albacete.

El Calendario de Afanion 2026 de la sede Albacete-Cuenca ha sido presentado en el stand de la Feria de la entidad. Bajo el título “Viaje por la Galaxia Afanion”, la edición de este año busca visibilizar la realidad de los menores con cáncer y sus familias.

El concepto creativo del calendario 2026, diseñado por Pablo Gallardo y con fotografías de Chema Moragón, es un recorrido simbólico por 12 planetas, cada uno asociado a un valor o actitud fundamental en el proceso de la enfermedad, como la autoestima, la empatía, la amistad o la resiliencia. De forma inclusiva, en sus páginas han participado menores fallecidos, afectados y supervivientes, lo que refleja la diversidad y la realidad de todas las familias vinculadas a Afanion.

Los fondos recaudados con la venta de este calendario se destinarán íntegramente a los proyectos de apoyo que Afanion brinda a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias y la Diputación de Albacete los hará llegar a todos los ayuntamientos de la provincia.