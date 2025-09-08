Velilla Group y Onda Cero entregan el Segundo Reconocimiento al "Trabajo Bien Hecho" a MeteoHellín

Velilla Group y Atremedia Radio se han unido, en plena Feria de Albacete, para dar a conocer la segunda edición del Reconocimiento al Trabajo Bien Hecho que ha recaído en el fundador de MeteoHellín. Miguel Ángel Requena, geógrafo, ha agradecido el reconocimiento por su labor informativa basada en el rigor y la ciencia sobre todo aquello relacionado con el tiempo y sus riesgos, de lo que alerta en diferentes redes sociales a través de la estación incluida en Suromet. Recientemente, ha firmado un convenio de colaboración con el ayuntamiento de Hellín para informar directamente a los vecinos sobre fenómenos meteorológicos adversos mediante alertas NARANJA y ROJA.

Desde Velilla, empresa que desde 1949 se dedica al diseño, confección y comercialización de uniformes de trabajo, han querido destacar la labor realizada en busca de la excelencia que acaba repercutiendo en la mejora como sociedad. Comprometidos con la seguridad laboral, el confort y la realización personal en el desarrollo de las competencias profesionales , esta compañía da un paso más en su implicación con la ciudad de Albacete y lo hace de la mano de Onda Cero Albacete, medio de comunicación acostumbrado a dar a conocer proyectos interesantes de diferentes ámbitos ocurridos en la provincia. Marta Pulido, responsable de Comunicación de Velilla, ha destacado el lema empresarial que han adaptado para estos días de fiesta septembrina, "Los trabajos que mueven el mundo también mueven esta Feria", y ha recordado el trabajo fundamental de MeteoHellín durante todo el año y de otros sectores fundamentales como la hostelería, la seguridad y el ámbito sanitario para que en la feria salga todo bien.