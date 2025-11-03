Vecinos claman por un futuro Halloween cívico tras un elevado número de incidencias

Desde la Asociación de Vecinos del Barrio Medicina han publicado un comunicado a través de las redes sociales para manifestar públicamente su profunda indignación por las numerosas incidencias , disturbios y desperfectos causados por una fiesta clandestina con más de 150 adolescentes que causaron desperfectos en el mobiliario, dejaron restos de botellones y produjeron daños y suciedad en portales y fachadas con la "práctica" de la costumbre de tirar huevos. Señalan que" habían advertido al Ayuntamiento sobre la previsión de una afluencia masiva de personas, solicitando un refuerzo policial y un dispositivo de control adecuado. Pese a ello, las consecuencias están hoy a la vista de todos", aunque destacan el trabajo de limpieza y eficiencia la mañana posterior a los hechos vandálicos.

En el escrito apelan a la educación en el núcleo familiar, "nos duele ver cómo el esfuerzo constante de este vecindario por mantener un entorno digno y seguro se ve empañado por la falta de civismo y responsabilidad de algunos, y denunciamos el comportamiento incívico de quienes degradan el barrio y apelamos, especialmente, a las familias de esos jóvenes: la educación en el respeto y la convivencia empieza en casa".

Concluyen lanzando una pregunta "¿Este es el futuro que nos espera? ¿Esta es la generación que ha de construir un mundo mejor? Ojalá estas preguntas sirvan para despertar conciencia antes de que sea demasiado tarde", lamentó.

Por otra parte, el fin de semana ha dejado un elevado número de incidencias relacionadas con el consumo de alcohol, desde la Policía Local indican que se ha atendido cinco casos de intoxicaciones etílicas a menores, entre ellos, una niña de 12 años o un joven de 15 que se hizo una brecha en la barbilla en una caída. También hubo ocho positivos al volante, uno de ellos también por sustancias estupefacientes, y en otro caso, una mujer de 3 años que conducía a gran velocidad, no fue ni siquiera capaz de soplar y realizar la prueba por lo que fue detenida por un delito contra la seguridad vial .