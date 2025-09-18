Valeria Ros presentará la gala inaugural de Abycine

El Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine, presentó en la Feria de Albacete un avance de contenidos de su 27ª edición, que se celebrará del 21 al 30 de octubre y, entre las novedades desveladas por el director del festival, José Manuel Zamora, destaca que la gala inaugural, prevista para el jueves 23 de octubre en el Teatro Circo, estará presentada por la humorista Valeria Ros y recuperará el laboratorio de creación, con uno de los espectáculos más recordados de la historia del festival: Carreteras Perdidas, un montaje audiovisual con música en directo, que rendirá homenaje al cineasta estadounidense David Lynch, fallecido recientemente.

Décimo aniversario de Abycine Lanza

Uno de los grandes ejes de esta edición será el décimo aniversario de Abycine Lanza, el espacio de industria del cine independiente que se ha consolidado como referente a nivel nacional. Así lo corrobora la última convocatoria de ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para la organización de festivales en 2025, que lo valora como el mejor espacio de industria de los festivales españoles.

El programa reunirá a más de 200 profesionales de España y otros países europeos, como Polonia, Portugal, Francia, Alemania o Reino Unido. Contará con novedades como la primera Zona Corto PRO, dedicada al cortometraje, con dos convocatorias competitivas: las ayudas a cortometrajes de RTVE; y la convocatoria de cortometrajes de Amnistía Internacional que, por primera vez, se integra en Abycine Lanza.

“Abycine LANZA sigue descubriendo talentos y apoyando ideas para que puedan desarrollarse. En Abycine Lanza no son sólo importantes los premios, sino el sello de calidad por el mero hecho de haber sido seleccionado. Un sello que ayuda a levantar el interés de otros mercados, laboratorios y festivales y ayuda a seguir levantando la financiación necesaria para realizar el proyecto”, explicó Zamora.

Entre las actividades del 10º aniversario, destaca, por ejemplo, una mesa redonda, en la que intervendrán cineastas que han pasado por anteriores ediciones, sobre la evolución del cine independiente y del propio mercado en este tiempo.

Programación cinematográfica

La programación cinematográfica incluirá títulos destacados como Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe, Seleccionada en Abycine Lanza WIP 2024 y en La Semana de la Crítica de Cannes 2025, con el Premio al Mejor Guión; Balearic, seleccionada en Abycine Lanza WIP 2024; La Furia, Seleccionada en Abycine Lanza 2021 y estrenada en el Festival de Málaga este año; o Warhol/Vijander.

El director de Abycine se refirió al cartel de esta edición, en el que Llaniea se convierte en una persona real. “Una propuesta contemporánea con la que reafirmamos nuestro compromiso con la creación local y el cruce entre disciplinas, consolidando una imagen de festival en constante evolución, capaz de transformarse sin perder su esencia”.

Cabe recordar que el proceso creativo parte del diseño original de 2006, fruto del trabajo del equipo festival, por lo que el personaje de Llaneia está a punto de cumplir 20 años.