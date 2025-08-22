Las Universidades Populares y los Clubes de Lectura de la provincia recibirán cerca de 486.000 euros

El Gobierno que preside Santi Cabañero reafirma su compromiso con la promoción de la cultura en la provincia, a través de la aprobación de dos resoluciones de ayudas dirigidas a Ayuntamientos y destinadas a fortalecer y dinamizar el papel de las Universidades Populares y los Clubes de Lectura.

En total, 128 ayudas se han distribuido en estas convocatorias a las que la Diputación de Albacete ha destinado 485.972 euros, favoreciendo una gran variedad de actividades en cada municipio, que enriquecen su oferta sociocultural, y avanzando en la línea de trabajo de la institución provincial para consolidar la democratización de la cultura y su acceso en igualdad de oportunidades, al tiempo que se refuerza la colaboración con los ayuntamientos y agentes culturales del territorio.

Por un lado, se ha resuelto la línea de ayudas para el desarrollo de proyectos de educación popular y promoción socio-cultural de la mano de las Universidades Populares, con 72 ayudas, cuyas cuantías varían entre los 1.000 euros y los 8.900 euros, alcanzando una inversión ligeramente superior a los 446.000 euros.

Éstas están destinadas a financiar gastos de personal (coordinadores, animadores socio-culturales, monitores, conferenciantes…) y se han distribuido atendiendo a criterios que valoran el número de profesionales o las actividades formativas.

En este sentido, Cabañero ha destacado “la imprescindible” labor cultural, formativa, educativa y social que desarrollan estos centros en nuestro territorio, contribuyendo de forma decisiva a mantener las tradiciones y las costumbres de este territorio, y también favoreciendo la igualdad entre mujeres y hombres, la convivencia intercultural, la participación ciudadana y una democracia activa “con la cultura como agente de transformación”.

Las localidades que han recibido esta ayuda son: Carcelén, Cenizate, Alcadozo, Montealegre del Castillo, Ossa de Montiel, San Pedro, Molinicos, Alborea, Férez, Fuente-Álamo, Robledo, Socovos, Pozo Cañada, Alpera, Liétor, Bonete, Villarrobledo, Tarazona de la Mancha, Corral Rubio, Motilleja, Alatoz, Casas Ibáñez, Almansa, Navas de Jorquera, Viveros, Yeste, Pétrola, Valdeganga, Villa de Ves, Barrax, Salobre, Minaya, Fuentealbilla, Alcalá del Júcar, Lezuza, Elche de la Sierra, El Bonillo, Villalgordo del Júcar, Ontur, Casas de Juan Núñez, Aýna, Madrigueras, Higueruela, Nerpio, La Recueja, Hoya Gonzalo, Albatana, Munera, Abengibre, Villapalacios, Hellín, Mahora, Riópar, El Ballestero, Alcaraz, Pozo Lorente, Povedilla, La Roda, Pozuelo, Jorquera, Caudete, La Gineta, Masegoso, Pozohondo, Bienservida, Casas de Ves, Peñascosa, Balazote, Vianos, Tobarra, la Entidad Local Menor de Aguas Nuevas y el Patronato Universidad Popular Albacete

Por otro lado, se ha resuelto la convocatoria destinada a dinamizar los Clubes de Lectura en el marco de un programa de promoción de la lectura que la Diputación de Albacete viene impulsando a través de su Servicio de Educación y Cultura. Éste persigue promover el acceso a la literatura en todos los rincones de la provincia, potenciar los hábitos lectores entre la población de todas las edades, contribuir a su crecimiento personal y favorecer la cohesión social.

Así, esta convocatoria se ha traducido en un total de 56 ayudas a ayuntamientos, también destinadas a la financiación del personal (monitores, monitoras, bibliotecarios, bibliotecarias o personas coordinadoras), que ascienden hasta los 39.907 euros.

Con cuantías que varían entre los casi 300 euros y 1.400 euros, atendiendo a criterios como el número de clubes de lectura, de participantes o de profesionales, la Diputación de Albacete complementa y refuerza esta iniciativa con otras, como los ‘Encuentros con…’, en los que autores y autoras recorren la provincia; el programa Lectibe o los propios Encuentros de Clubes de Lectura, en los que recientemente participaron autores de la talla de Máximo Huerta y Pedro Mañas.

Actividades que, a través de la lectura, no sólo ofrecen propuestas de ocio alternativo a la población, sino que buscan desarrollar el pensamiento crítico, pero también favorecen la empatía, la creatividad y la comprensión del mundo que nos rodea, como ha remarcado Cabañero, advirtiendo que son “cuestiones claves a través de las cuales desde la Diputación de Albacete queremos seguir impulsando el desarrollo de este territorio”.

Peñascosa, Cenizate, Navas de Jorquera, Socovos, Bogarra, Ossa de Montiel, Montealegre del Castillo, Bonete, Robledo, Higueruela, Viveros, Alborea, Tarazona de la Mancha, Carcelén, Abengibre, El Bonillo, Pozo Cañada, Molinicos, Munera, Motilleja, Pétrola, Alcaraz, Alcalá del Júcar, Casas Ibáñez, Ontur, Liétor, Lezuza, Valdeganga, Villamalea, Casas de Juan Núñez, Paterna del Madera, Povedilla, La Roda, Villarrobledo, Minaya, Albatana, Barrax, Hoya Gonzalo, Mahora, Yeste, Villapalacios, Almansa, Pozo Lorente, Férez, Chinchilla, Casas de Ves, Elche de la Sierra, Caudete, El Ballestero, Riópar, Nerpio, Madrigueras, Bienservida, Fuentealbilla, Pozohondo y Hellín son las localidades que han recibido esta ayuda.