UGT CLM convoca la VII edición del Concurso de Relatos Breves “Empoderadas”

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, UGT Castilla-La Mancha vuelve a organizar el Concurso de Relatos Breves “Empoderadas”, que tiene por objetivo reconocer y visibilizar a todas las mujeres que se enfrentan al reto de superar la desigualdad y construir una sociedad más justa y equitativa para todos y todas.

Podrá participar -con un único relato- cualquier persona residente en España que sea mayor de 14 años y el plazo de presentación de los relatos estará abierto hasta el 18 de febrero.

Los relatos deberán abordar la lucha por la igualdad de género; deberán ser inéditos y no estar premiados en otros certámenes. Estarán escritos en lengua castellana y su extensión será entre de uno y tres folios por una sola cara.

El jurado estará compuesto por profesionales de diferentes ámbitos del sindicato elegidos y elegidas por la organización del concurso.

Los relatos deberán aparecer con el correspondiente título, firmados con un pseudónimo. Se entregarán por vía electrónica, en formato PDF, a la dirección de correo electrónico: relatos@clmancha.ugt.org, indicando en el asunto: “CONCURSO DE RELATOS BREVES VII: EMPODERADAS” UGT CLM (nombre de su provincia).

Asimismo, en el mismo correo, garantizando el anonimato de los relatos en su proceso de selección, se adjuntará un documento con los siguientes datos personales: nombre y apellidos del autor/a, edad, dirección, teléfono y DNI, además del título de la obra y el pseudónimo con el que se ha firmado.

La entrega del premio de reconocimiento al relato ganador se llevará a cabo en la sede de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla-La Mancha, en Toledo.

Las bases pueden consultarse en la web del sindicato:ugtclm.es.