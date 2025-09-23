Salud

UCLM y ASTUCE intensifican su colaboración en materia de investigación y divulgación

Uno de los objetivos es el desarrollo de programas de divulgación y concienciación social sobre los tumores cerebrales y del sistema nervioso central

Onda Cero Albacete

Albacete |

UCLM y ASTUCE intensifican su colaboración en materia de investigación y divulgación
UCLM y ASTUCE intensifican su colaboración en materia de investigación y divulgación | UCLM

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, y Manuel Meléndez, en representación de la Asociación de Tumores Cerebrales y Sistema Nervioso Central -ASTUCE SPAIN-, han visibilizado la firma del convenio marco suscrito entre ambas entidades con el fin de colaborar en actividades de promoción de la investigación, de fomento de ensayos clínicos y estudios preclínicos y de desarrollo de programas de divulgación y concienciación social.

Por medio del presente acuerdo marco, la Universidad de Castilla-La Mancha y Astuce Spain -Asociación de Tumores Cerebrales y Sistema Nervioso Central- se unen para trabajar de forma conjunta en materia de promoción de la investigación en glioblastoma multiforme y otros tumores cerebrales, a través del proyecto STOP Cáncer, con el fin de identificar nuevas terapias más eficaces y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

De igual forma, se contempla la colaboración en el fomento de ensayos clínicos y estudios preclínicos, facilitando la participación de pacientes y la transferencia de hallazgos científicos a la práctica clínica; y en el desarrollo de programas de divulgación y concienciación social sobre los tumores cerebrales y del sistema nervioso central, con el objetivo de sensibilizar a la población y promover el diagnóstico temprano.

La visualización de este convenio se enmarca en la celebración de las “I Jornadas Abiertas de Investigación en Cáncer: Humanizando desde el Laboratorio”organizadas por la Cátedra AECC-UCLM de Humanización en la Atención Oncológica, cuya dirección recae en la profesora de la UCLM, Eva María Galán.

Este encuentro ha reunido a investigadores, clínicos y asociaciones de pacientes con el objetivo de abrir un espacio de diálogo en torno a la ciencia, la innovación y la dimensión humana en la lucha contra el cáncer.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer