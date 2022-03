UCE denuncia el cobro de un "depósito extraordinario" por la guerra por parte de la comercializadora eléctrica

Desde la UCE aconsejan a los usuarios que no acepten este cambio de las condiciones de su contrato, ya que es una modificación unilateral del mismo, y la consideran “abusiva”, por lo que recomiendan que cambien el contrato con otra empresa comercializadora que no les aplique este” depósito extraordinario” que en algunos casos supera los 200€, ya que no todas las comercializadora los están aplicando, una modificación de compañía que es un trámite sencillo y rápido.

En caso de decidir cambiar de empresa comercializadora, se deben comprobar los servicios contratados, ya que a veces hay contratados servicios de mantenimiento y reparación que habría que dar de baja expresamente, y también recuerdan que las comercializadoras no pueden en ningún caso cortar el suministro eléctrico si no se acepta este cambio del contrato, sólo puede cortar el suministro eléctrico la empresa suministradora y por impago de facturas.

Antes de tomar cualquier decisión o firmar cualquier documento, recomiendan, si les surgen dudas, ponerse en contacto con esta asociación o con cualquiera de los servicios de consumo de la Administración, y anuncian que denunciarán esta situación ante las autoridades competentes.