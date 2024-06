Tres profesores de Albacete presentarán el libro “Legados visuales de Poe”

Los profesores de la Facultad de Humanidades de Albacete, Margarita Rigal Aragón, Fernando González Moreno y Ana Belén Doménech García, presentarán este viernes, 7 de junio, en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (Casa de Fieras, El Retiro, Madrid), el libro "Legados visuales de Poe" (Síntesis, 2024), resultado del trabajo impulsado por el Grupo de Investigación de Estudios Interdisciplinares en Literatura y Arte "LyA".

La obra, codirigida por la profesora Rigal Aragón y el profesor González Moreno, da continuidad a Los legados de Poe (Síntesis, 2011), ofreciendo al mundo académico y al lector en general los resultados de doce años de esfuerzo común e interdisciplinar; “un trabajo que ha permitido profundizar en el apasionante tema de las muy variadas formas en las que los artistas (ilustradores, fundamentalmente) han leído y entendido los relatos y/o poemas de este debatido autor estadounidense (1809-1849)”, señalan.

Estudio de poemas, cuentos o enfoque de artistas

Los diez capítulos del libro, en unos casos, parten del estudio de cuentos o poemas concretos –no siempre los más conocidos–, planteando un recorrido por los principales artistas que se han enfrentado a ellos. Así sucede con «The Assignation» (1834), «Berenice» (1835), «Ligeia» (1838), «The Devil in the Belfry» (1839), «The Pit and the Pendulum» (1842), «The Mystery of Marie Rogêt» (1842-43) o «The Purloined Letter» (1844). En otros casos, el enfoque parte de los propios artistas, como el expresionista austriaco Alfred Kubin o Zdenko Bašić y Manuel Šumberac, representantes de la novedosa estética Steampunk.

Desde que, en los años cuarenta del siglo XIX, algunos textos de Poe apareciesen junto a ilustraciones -de autores conocidos o no- y hasta nuestros días, “Poe y su obra han despertado la imaginación, la inspiración, la fascinación y la creatividad de multitud de artistas. Sirva este libro como un tributo a todos ellos, que nos han guiado como nuestro particular Virgilio arrojándonos luz en las cavernas de la imaginación de nuestro autor”, indican los profesores.

Un libro “fundamental para los lectores de Edgar Allan Poe”, como explican, con un recorrido visual por algunos de sus cuentos y poemas para entender la fascinación que este escritor estadounidense ha despertado en numerosos ilustradores y artistas. Poe, más allá de ser un reconocido maestro del terror, destacó como autor de otros géneros que le permitieron explorar diferentes categorías estético-literarias: lo bello, lo sublime, lo grotesco, lo satírico… Así lo supieron captar numerosos artistas –incluso antes que los críticos literarios–, reflejando en sus ilustraciones la incomparable imaginación de Edgar Allan Poe.