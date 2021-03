Las Trabajadoras del Hogar denuncian la desprotección social del colectivo durante la pandemia

La Plataforma Local de apoyo al colectivo, integrada por Cruz Roja, el sindicato U.S.O. y Cáritas Diocesana de Albacete, pone de manifiesto la situación de vulnerabilidad extrema en la que han trabajado muchas empleadas de hogar durante la pandemia. Cuando se cumple el primer aniversario del estado de alarma, la Plataforma quiere visibilizar las condiciones laborales de muchas de las trabajadoras en este tiempo, sin equipos de protección, ni protocolos establecidos para el cuidado de mayores en domicilios.

SITUACIÓN EN PANDEMIA

Un año complicado que ha supuesto un empeoramiento de unas condiciones laborales ya de por sí muy precarias. Y que ha empeorado la indefensión sufrida por muchas trabajadoras internas que, al producirse el confinamiento general de la población, quedaron atrapadas en los domicilios donde trabajaban sin posibilidad de descansar ni obtener relevo alguno. Además, recuerda que se trata de un sector que no entró dentro del Real Decreto de medidas urgentes puesto en marcha por el Gobierno, con el agravio que eso supuso. De hecho, cerca de un 30% de las empleadas de hogar no pudieron acceder a las ayudas económicas por carecer de alta en Seguridad Social y muchas fueron testigos de una pérdida de ingresos al dejar de prestar servicios en los domicilios, por petición de las familias o porque no estaba justificada su actividad laboral.

INICIATIVAS

Sin embargo, en medio de este contexto surgen también iniciativas encaminadas a visibilizar la labor social de las empleadas de hogar. Sin embargo, en medio de este contexto surgen también iniciativas encaminadas a visibilizar la labor social de las empleadas de hogar. Para la Plataforma es un motivo de alegría celebrar este día junto a la Asociación de Trabajo de Hogar y Cuidados de Albacete, dada de alta en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla La Mancha recientemente. Esta nueva Asociación dará voz y participación al colectivo de manera directa y desde su propia experiencia, poniendo en valor el papel que el trabajo de hogar y cuidados desarrollan en los tiempos que vivimos. Una oportunidad para que toda la ciudadanía pueda tomar conciencia de las condiciones frecuentes de explotación y desprotección social en que este trabajo se desempeña.