El torero Sebastián Cortés será el pregonero de la Feria Taurina de Albacete 2025

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha asegurado que el maestro albaceteño Sebastián Cortés, que este año celebra el 50 aniversario de su alternativa, será un magnífico pregonero de la Feria Taurina de Albacete 2025 durante el acto que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Circo.

Según ha asegurado el alcalde, “Sebastián Cortés es un defensor a ultranza de la Fiesta Nacional, un torero de raza de nuestra tierra, un gran embajador de la Feria Taurina de Albacete, alma de nuestra Escuela Taurina y una parte muy importante de la historia viva de la tauromaquia albaceteña”.

El alcalde considera que “era de justicia social que Sebastián Cortés pregonara la Feria Taurina de Albacete, la de su tierra, por su vocación y legado, y para devolverle parte de lo mucho y bueno que ha aportado a la tauromaquia en general y, en especial a la albaceteña, sobre todo en un año en el que estamos celebrando medio siglo de su alternativa”.

Una alternativa que, tal y como ha recordado Manuel Serrano, tuvo lugar el pasado 22 de junio de 1975 en la plaza de toros de Alicante. Un día clave en el que Paco Camino le cedía los trastos con Dámaso González como testigo.

El alcalde ha animado a los albaceteños y albaceteñas y, de manera especial, a los aficionados, a asistir al pregón de la Feria Taurina de Albacete que ofrecerá Sebastián Cortés, convencido de que “emocionará y no defraudará”.

Sebastián Cortés Amador nació el 10 de enero de 1951 en Albacete, comenzando su actividad torera en 1971 animado por su tío y matador de toros Manuel Amador Correas, quien lo apoderó posteriormente, en colaboración con Manuel Martínez “Chopera”.

La primera vez que actúa como becerrista es en la plaza de toros de Cuart de Poblet (Valencia), cortando dos orejas y rabo. El 16 de agosto de 1971 es su primera actuación vestido de luces, matando un becerro en Játiva (Valencia).

En la temporada de 1972, actúa en 11 novilladas sin picadores, debutando en Barrax el 15 de agosto de 1973, donde logró un gran éxito al cortar cuatro orejas y un rabo.

En 1974 se presenta en plazas importantes como Bilbao, el coso zaragozano de La Misericordia, donde consiguió el único rabo que han concedido en esta plaza a un novillero, además de tres orejas, así como en Bayona, alzándose con tres orejas y rabo, y en la Maestranza de Sevilla, donde cortó dos orejas y le tocaron la música toreando con el capote.

Su presentación en las Ventas madrileñas tuvo lugar el 8 de mayo de 1975, dando una vuelta al ruedo en su segundo toro. La alternativa la tomó el 22 de junio de 1975 en Alicante, de manos de Paco Camino y Dámaso González como testigo, saliendo a hombros junto a su paisano. Finalizó la temporada con 25 novilladas, 46 corridas de toros y un percance grave en la plaza de toros de Hellín.

En la temporada de 1976 confirmó su alternativa en Madrid el 24 de mayo, en plena feria de San Isidro. El 5 de julio se anuncia en la tradicional corrida de Asprona, con toros de Samuel Flores, junto a Antonio Rojas, y Ángel Rafael, donde es cogido de extrema gravedad en la pierna derecha con rotura de la femoral, no pudiendo torear el resto del año y cerrando la temporada con tan solo seis actuaciones.

Tras un año de convalecencia y una vez recuperado, reaparece en los ruedos el día 5 de julio de 1977 en la corrida de Asprona, formando cartel con Dámaso González y Pedro Gutiérrez Moya “Niño de la Capea”.

El 15 de mayo de 1979 puso fin a su actividad taurina, toreando en el coso madrileño de Las Ventas. Reapareció en el 11 de septiembre de 1983 en Albacete, alternado con Dámaso González y Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, y el 17 de septiembre de 1980 se retiró de manera definitiva, toreando también en Albacete junto a Emilio Muñoz y Tomás Rodríguez “Campuzano”.

De 1987 hasta 2021 estuvo además al frente de la Escuela Taurina de Albacete donde ha dejado una huella imborrable.