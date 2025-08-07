La Tómbola de Cáritas abre hoy sus puertas a partir de las 20:00 horas

La Tómbola de Cáritas, ubicada en el Paseo de la Feria, incluirá este año un total de 736.321 boletos que este año pondrá a la venta a partir de las 20:00 horas de hoy, 110.000 más que en la pasada edición, con 172.210 premios directos, además de los premios de la palabra ‘Cáritas’, las estancias en casas rurales y los tres sorteos, señalando que detrás que cada boleto hay empleo, oportunidad y esperanza para muchas personas.

En este sentido, Manuel Serrano ha puesto en valor la importante oportunidad laboral para 17 personas que este año ofrece Cáritas a través de su Tómbola, así como la aportación que realizan las 130 empresas colaboradoras, 5 más que en la pasada edición, entre las que se encuentra Globalcaja, que se hace cargo del coste de impresión de los boletos, para que esta iniciativa sea nuevamente una realidad.

Asimismo, el alcalde ha destacado el papel tan importante que realizan los 300 voluntarios con los que cuenta la Tómbola cada año, recordando que Cáritas Albacete cuenta con un gran ejército de paz y solidaridad compuesto por más de 1.150 voluntarios.

Manuel Serrano ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá colaborando con Cáritas Diocesana para dar continuidad a la gran labor que realiza a favor de las personas más necesitadas. En este sentido, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento mantiene un convenio con esta entidad, por valor de 110.000 euros, para apoyar sus proyectos de integración social, junto a otras colaboraciones como la participación activa de Cáritas en el convenio con el Obispado para las 50 plazas destinadas a temporeros en el Seminario o la ayuda directa que hace unos meses les entregamos para sus labores con motivo de la Dana del pasado otoño.