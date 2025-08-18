Incendios

Tarde de incendios provocados por rayos: controlados en Alcadozo y Letur donde otro sigue activo

También se ha dado por controlado un fuego en Letur, otro sigue activo en el municipio

Onda Cero Albacete

albacete |

Imagen de los camiones de bomberos de Ibiza
Imagen de los camiones de bomberos de Ibiza | Redacción

El incendio declarado este lunes en Alcadozo, municipio de la provincia de Albacete, se ha dado por controlado a las 18.23 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y que se originó a las 14:47 a causa de un rayo.

Quince medios de extinción (11 terrestres y 4 aéreos) y 71 personas han trabajado en las labores de extinción de un fuego que era detectado por un vigilante fijo y que se puedo controlar gracias la rapidez con la que se iniciaron los trabajos

También en la tarde del lunes y con el mismo origen, en las tormentas y el aparato eléctrico, se declaraban en Letur dos fuegos, uno en los Puentes de la Solana que pudo controlarse poco después y otro en Pozo Reolid donde se sigue trabajando

uno delos cuales pudo ser rápidamente controlado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer