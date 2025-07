Un Taller de escritura y lectura para celebrar los 200 años del braille

Un Taller de escritura y lectura braille ha celebrado los 200 años de este sistema de lectoescritura utilizado por las personas ciegas, durante la celebración en Albacete de la Semana del Grupo Social ONCE.

La charla la ha impartido la instructora de braille de la ONCE en Castilla-La Mancha, Karla Solange Rugel, que ha estado acompañada por Iris Alemán Valencia, directora de la ONCE en Albacete, y Cristina Abarca, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.

Durante esta actividad se ha hablado de qué es el braille, su historia y su alfabeto. Un sistema que marcó una gran diferencia para el día a día de las personas ciegas y supuso una revolución en cuanto su acceso a la cultura, a la educación y a la vida diaria en general y que, en solo dos siglos ha sido capaz de evolucionar desde el punzón para marcar los puntos a la más moderna tecnología. El braille ha sabido adaptarse y evolucionar, en apenas dos siglos, a un mayor ritmo que la escritura tal y como la conocemos.

Actualmente, el braille está presente en cualquier aspecto de la vida diaria de una persona ciega: desde el braille en los medicamentos y alimentos, en sus desplazamientos diarios, en su forma de acceder al ocio y la cultura, hasta en su trabajo, gracias a las líneas braille, lectores de pantalla o almacenamientos digitales.

En 200 años el braille, lejos de convertirse en un enemigo de las nuevas tecnologías, se han convertido en grandes aliadas gracias a las diferentes oportunidades que ofrecen para enriquecer y adaptar este sistema de lectoescritura a las diferentes necesidades de los usuarios.

Además, gracias a las nuevas tecnologías se han desarrollado dispositivos que acompañan a las personas ciegas en su día a día, ya sea en la educación, en el trabajo o en su tiempo libre. Como las conocidas líneas braille, los lectores de pantalla e, incluso, dispositivos más pequeños para los teléfonos móviles como el Teclado Braille Hable ONCE.

El conocimiento y el uso del braille es ya habitual en colegios y universidades, y está presente en envases de productos alimenticios y de medicamentos, botoneras de ascensor, cartas de restaurantes, etc., lo que supone una gran mejora en la vida cotidiana de las personas ciegas o con baja visión.

Aprendizaje

La ONCE garantiza el aprendizaje del braille desde temprana edad a través de su modelo personalizado de atención educativa, que va ligado a la alfabetización, como el resto de los escolares. Además, se ofrece este aprendizaje a personas que pierden la vista a cualquier edad utilizando diferentes metodologías y de una manera personalizada al nivel funcional que necesite cada usuario.

La Organización impulsa la figura del promotor de braille para adultos, con el fin de intensificar la enseñanza para personas que pierden la visión en edad adulta y ha puesto en marcha un método de aprendizaje de enseñanza destinado a ellos llamado “Ponte a Punto”, que pretende acercar el código de forma amigable y dinámica.

La ONCE creó en 1984 la Comisión Braille Española (CBE), el órgano que ostenta la máxima autoridad en España para la fijación de normas de uso y desarrollo del sistema braille de lectoescritura, así como la simbología en relieve y color aplicable a láminas o cualquier producto. Desde la CBE, una especie de Real Academia Española (RAE) del braille, se asesora a distintas empresas y organizaciones sobre cómo incluir este sistema en sus productos y servicios.