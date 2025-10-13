Un taller dirigido a adolescentes informará del poder y los riesgos de las redes sociales

El Ayuntamiento de Albacete impulsa el monólogo-taller ‘Tapy-verso, descifra el algoritmo’, ofrecido por el influencer albaceteño Tapy y técnicos del Centro Joven. El objetivo de esta actividad destinada a adolescentes, que se va a llevar a cabo el próximo 21 de octubre de 10:00 a 11:30 horas en el Auditorio Municipal, consiste en “mostrar el poder y los riesgos de las redes sociales con la participación de Tapy, un reconocido youtuber con amplia experiencia en la creación de contenido en redes sociales”, como indicó la concejala de Juventud, Gala De la Calzada, en su presentación. El consistorio de la capital, a través del Centro Joven, ofrece este taller a alumnos de 3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachiller y grados medios y superiores de Formación Profesional, con el objetivo de concienciar sobre el uso responsable de las redes sociales.

Influencer Tapy

De la Calzada puso en valor la colaboración del influencer Tapy, que está “muy presente en redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, donde supera el millón y medio de seguidores y se ha convertido en un referente en el mundo del entretenimiento y la creación de contenido. A lo largo de su carrera, ha experimentado de primera mano el poder positivo, pero también los riesgos asociados a las redes sociales, lo que le ha permitido aprender a usarlas de manera responsable y a inspirar a otros a hacer lo mismo”, El objetivo del taller es “cumplir el firme compromiso del Ayuntamiento de proporcionar herramientas y conocimientos para que los adolescentes naveguen de manera segura y responsable en el entorno digital. Las redes están diseñadas para captar nuestra atención y hacer que pasemos más tiempo en ellas, y eso puede afectar al estudio, al sueño e incluso a las relaciones con la familia y amigos, generando ansiedad y otros trastornos. Además, muchas veces compartimos más información de la que deberíamos sin darnos cuenta: fotos, ubicaciones, datos personales… Todo eso puede ser usado por personas con malas intenciones, provocando situaciones de ciberacoso, donde personas utilizan el anonimato para insultar, humillar o acosar a otros”.

En la actividad se abordarán temas como el ciberacoso, el phishing y la adicción a las plataformas digitales. La concejala ha incidido en que “no se trata de dejar de usar las redes sociales, sino de hacerlo con conocimiento”, y por ello ha invitado a los centros educativos a inscribirse en esta actividad (gratuita con plazas limitadas) a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o contestando al correo que se les ha enviado desde el Centro Joven.