Superalba formará a personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo junto a Asprona

La red de supermercados Superalba en Albacete capital ha incorporado en sus establecimientos a tres personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID), en colaboración con el servicio de capacitación de ASPRONA, para que desarrollen el periodo formativo-práctico del curso ‘Personal Polivalente de Supermercado’. El programa formativo, financiado por Fundación ONCE, se desarrollará en dos de los supermercados Superalba en la ciudad de Albacete, ubicados en la C/ Ramón y Cajal y en la C/ San Antonio.

A lo largo de las 160 horas de formación práctica, que se desarrollarán hasta el 22 de octubre, el alumnado completará las competencias adquiridas en la parte teórica y tendrá la oportunidad de incorporarse a las actividades productivas, favoreciendo así su inserción laboral. Según ha destacado el director comercial del Grupo Conaco -al que pertenece Superlaba-, Modesto Roldán, “para todos nosotros es un orgullo compartir nuestro día a día con los chicos de Asprona para que conozcan de primera mano cómo es el trabajo dentro de nuestros supermercados”. Además, “nuestro compromiso con las organizaciones, ONGS e Instituciones sin ánimo de lucro de Albacete es una realidad y siempre tenemos la mano tendida para poder colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance”, ha explicado Roldán.

Durante este periodo de formación contarán también con el apoyo de preparadores/as laborales que faciliten su adaptación al programa formativo y que les presten el apoyo necesario. Para Asprona Albacete el objetivo general del proyecto está alineado de forma directa con el principio fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “no dejar a nadie atrás” y “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos“.