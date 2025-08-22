Se suman a 7 las muertes por siniestralidad laboral

Ha tenido lugar segunda concentración de la semana ante la sede de FEDA , convocada por UGT y CCOO, en recuerdo al trabajador que perdió la vida este miércoles en la localidad albaceteña de Ayna. La cuarta muerte por accidente laboral que se registra en la provincia en lo llevamos de agosto, que se ha convertido ya en un mes negro para la provincia.

Delegadas y delegadas de UGT y CCOO Albacete han vuelto a salir a la calle para gritar BASTA a las muertes en el trabajo, y en solidaridad con las familias y compañeros y compañeras de los cuatro fallecidos en la provincia en tan sólo 12 días. Cuatro accidentes que elevan a siete el número de accidentes laborales mortales registrados en lo que va de año.

El secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha incidido en la gravedad de esta situación que afecta a los trabajadoras y trabajadores de la provincia y ha pedido medidas urgentes y eficaces.

“Es un mes trágico para los trabajadores y trabajadoras de la provincia y por desgracia esta realidad evidencia un problema muy grave que tenemos en la provincia. Queremos mostrar nuestra más enérgica protesta por esta situación, ya son 23 los fallecidos en CLM y siete en la provincia de Albacete. Es fundamental alzar la voz para denunciar esta lacra que sufren los trabajadores y trabajadoras por la falta de seguridad en los centros de trabajo y por una relajación en materia del cumplimiento de la legislación laboral que evitaría un gran número de accidentes”.

Por todo ello, González ha pedido la convocatoria urgente de la comisión permanente de seguridad y salud en el trabajo de la provincia de Albacete para analizar lo ocurrido en este mes de agosto que indica que los incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral en las empresas cuestan vidas.

“Vamos a alzar la voz cuantas veces sean necesarias y a denunciar lo que haga falta para buscar responsabilidades. Esto es insostenible, somos una de las regiones con mayor índice de siniestralidad y esto necesita de una respuesta contundente y eficaz. Hay que perseguir a los incumplidores y exigir que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales”.

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha señalado que “si bien todas las muertes son dolorosas, para CCOO la del hombre que falleció en Ayna al caer desde una altura de 20 metros, nos toca especialmente porque era un compañero afiliado a Comisiones desde hace 20 años”.

Paco Gómez ha incidido en la necesidad de empezar a visibilizar las responsabilidades. “No se trata de estigmatizar ni de perseguir a nadie de forma gratuita, pero sí de hacer justicia”. En este sentido, Paco Gómez se ha referido al fallecimiento del trabajador en una alcoholera de Villarrobledo hace ahora cuatro meses, y que “según fuentes cercanas sabemos que está judicializado y que hay cinco personas imputadas. En ese momento ya manifestábamos que teníamos información que nos hacía pensar que iba a haber responsabilidades porque se habían producido incumplimientos en materia laboral, que habían facilitado la muerte de Juan Carlos. Esto hay que ponerlo sobre la mesa porque realmente quien perdió ese día fue Juan Carlos, su viuda y sus dos hijas”.

En relación al otro accidente que tuvo lugar el miércoles, y que no ha sido publicado pese a considerarse un accidente laboral, el secretario general de CCOO ha explicado que “lo que viene a decir la ley es que cualquier accidente que se produzca en horario y lugar de trabajo se considera accidente laboral, aunque haya sido por patologías no traumáticas. En estos casos es habitual que no haya responsabilidades, pero no por ello se puede dejar de investigar porque, en ocasiones, las circunstancias externas, como unas altas temperaturas, una excesiva carga de trabajo o el estrés por poner algunos ejemplos, pueden precipitar o favorecer que se produzca un infarto”.