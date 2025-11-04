Sube el paro en el último mes en 271 personas en la provincia

Sube el paro en el último mes en la provincia en 271 personas hasta las 21.364, especialmente sube en el sector servicios en 201 personas.

Pero, en términos interanuales, el paro ha bajado en la provincia en 2.424 personas desde octubre de 2024 a octubre de 2025.

Si nos fijamos en el resto de sectores, sube en todos menos en la construcción donde baja en 26 personas. Sube 20 en agricultura y 68 en industria.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 1.427 personas en octubre en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-0,53%) hasta los 118.141 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con respecto al mismo mes del pasado año, en la región hay 10.902 personas desempleadas menos