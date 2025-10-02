Sube el paro en la provincia en 240 personas en el mes de septiembre

Según datos que recogen las oficinas de los servicios públicos de empleo, sube el paro en la provincia de Albacete en 240 personas hasta las 21.093 al cierre del mes de septiembre. En un año, ha bajado un 8,5% con 1.968 desempleados menos.

El sector donde más se ha notado esta subida ha sido en el servicios con 189 personas más. Sube también en industria en 49 y baja en la construcción, 13 menos, y en agricultura, en 6 personas menos.

Por sexos, sigue siendo notable el desempleo femenino con 14.045 mujeres desempleadas frente a los 7.048 hombres.

En la región, aumentó en 615 personas en hasta los 116.714 desempleados.