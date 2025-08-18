Sociedad

Solo 1 de cada 10 jóvenes castellano-manchegos menores 30 años logran emanciparse

El precio del alquiler ha aumentado por encima del 50% en las capitales

Onda Cero Albacete

Albacete |

CCOO ha publicado “Futuro Alquilado”, su último Informe en el que exponen la situación laboral y socioeconómica de los jóvenes en Castilla-La Mancha.

Para Ana Villaseñor, Secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud, este informe nace de una certeza, que la juventud trabajadora de Castilla-La Mancha merece y tiene que ser escuchada. “Llevamos años soportando la precariedad, años, viendo cómo se prometen derechos que no se garantizan, cómo se nos empuja retrasar nuestros proyectos de vida, a normalizar los contratos temporales, los sueldos bajos, las jornadas eternas y la imposibilidad de emanciparnos.”

En su informe declara que la juventud sigue atrapada en estas circunstancias que imposibilitan construir un futuro digno. “Cada vez cuesta más iniciar un proyecto de vida propio, y si se hace, es soportando cargas económicas desproporcionadas que impiden ahorrar a los jóvenes”

Según los datos tan sólo 1 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 30 años logra emanciparse en Castilla-La Mancha un hecho que, entre otras razones, se debe al drástico aumento de los precios del alquiler que sigue creciendo por encima del IPC y se ha disparado en las capitales de Provincia.

