La socialista Natalia Moreno, nueva alcaldesa de Villaverde del Guadalimar

La socialista Natalia Moreno se ha convertido en nueva alcaldesa del municipio albaceteño de Villaverde del Guadalimar, tras asumir el relevo para cumplir de esta forma con el pacto de alternancia acordado con el Partido Popular, fruto de la moción de censura contra la anterior alcaldesa Pilar Marín, de Ciudadanos.

Moreno, que sustituye al ‘popular’ Ángel Fiteni, expresó su agradecimiento a los vecinos que confiaron en ella en las últimas elecciones y afirmó afrontar el cargo "con mucha responsabilidad, valentía y más ganas si cabe que cuando ganamos las elecciones". Señaló que "tenemos nuevos retos por delante, un programa que cumplir", con el compromiso de trabajar "desde el respeto y desde la unión" y aseguró que, durante los próximos 18 meses, el objetivo de los y las socialistas es "exprimir al máximo este tiempo, con el firme compromiso de escuchar, dialogar y trabajar con cercanía para hacer a Villaverde un poquito mejor cada día" desde “el amor y respeto que une a todos por el municipio y sus aldeas”.

Además, anunció la organización de un horario de atención al público para resolver dudas y peticiones de los vecinos, impulsando así una gestión cercana y efectiva.

Fran Valera, secretario de Organización y vicepresidente de la Diputación, acudió al pleno representando a la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE. Valera señaló que "Villaverde requiere un liderazgo definido y una administración eficiente que permita explotar todas las oportunidades del municipio", al tiempo que subrayó que "la continuidad institucional resulta esencial para desarrollar iniciativas duraderas en beneficio de la ciudadanía, y con Natalia Moreno en la alcaldía se garantiza un ejecutivo sólido, comprometido y próximo a la gente".

Según el representante socialista, el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP representa un pacto de responsabilidad orientado a asegurar la estabilidad y el crecimiento del municipio, "poniendo el foco en la dinamización económica, la generación de oportunidades laborales, el desarrollo de infraestructuras y el bienestar general de la población".