Los sindicatos exigen responsabilidades por las últimas muertes laborales

Los sindicatos califican de dramáticos los datos de siniestralidad laboral de la provincia tras la muerte ayer del quinto trabajador en el mes de agosto y alcanzar la cifra de ocho fallecidos por estas causas en 2025. Comisiones Obreras y UGT han convocado a los medios para exigir responsabilidades a los empresarios responsables e incidir en la trascendencia de la inspección de trabajo para evitarlas. Javier González, secretario provincial de UGT, solicitaba que se analicen las causas en la próxima mesa sectorial de seguridad y salud para acabar con estas muertes.

En el accidente de este pasado lunes se vieron implicados tres trabajadores. Uno se encuentra grave, en el Hospital de Villarrobledo, otro se quedó colgando de una altura de siete metros y se investiga cómo murió el otro. Según Paco Gómez, secretario provincial de Comisiones Obreras, la empresa ya había incurrido en ilegalidades.

Ambos sindicatos han lamentado que, tras esta muerte, Castilla-La Mancha sea la segunda comunidad con más siniestralidad laboral en 2025.