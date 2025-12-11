La Sierra del Segura disfrutará de una 'Red de Senderos de Antaño'

El Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura está trabajando en la creación de un nuevo producto turístico estratégico, que verá la luz de forma inminente. Se trata de la 'Red de Senderos de Antaño', una iniciativa diseñada para recuperar, señalizar y poner en valor caminos históricos, sendas tradicionales y rutas etnográficas que conectan pueblos, paisajes y memorias del territorio.

El proyecto, actualmente en ejecución, constituye una de las actuaciones clave impulsadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Sierra del Segura – Destino Turístico Sostenible”, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La 'Red de Senderos de Antaño' reunirá rutas con alto valor paisajístico, cultural y etnográfico, conectando antiguos caminos de herradura, senderos tradicionales utilizados durante generaciones y puntos de interés natural y patrimonial dispersos por la comarca. Este producto permitirá dinamizar el turismo rural y de naturaleza, impulsar la economía local, potenciar la desestacionalización y fortalecer la cohesión territorial.

El presidente del GDR Sierra del Segura, Federico Moreno, ha destacado que “este nuevo producto turístico refuerza la identidad de la comarca y constituye un paso adelante hacia un destino sostenible, innovador, conectado y basado en la puesta en valor de los recursos locales”.

El futuro del medio rural se construye recuperando el pasado

“El futuro del medio rural también se construye recuperando su pasado y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto”, señala Moreno, quien añade que “estos caminos que durante generaciones sirvieron de enlace entre pueblos, ahora vuelven a cobrar vida como un recurso turístico sostenible y respetuoso con nuestro entorno”. En este sentido, apuntó que “muy pronto visitantes y vecinos tendrán a su alcance una nueva experiencia turística, podrán caminar por las mismas rutas que recorrieron nuestros abuelos y disfrutar del paisaje y de todo lo que ofrece nuestro territorio, y todo esto se traducirán en fortalecimiento de la economía local y en nuevas oportunidades”.

El Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura es la entidad responsable de la gestión integral de este proyecto dentro del PSTD. Su papel ha sido determinante en la planificación técnica y territorial de la red, la coordinación de agentes y entidades implicadas, la supervisión de los trabajos de inventariado y diseño, y la integración del producto dentro de la estrategia comarcal de turismo sostenible. Los ayuntamientos han identificado tramos históricos y facilitado información clave; la asociación turística ha aportado la visión del sector para orientar la experiencia del visitante; y los agentes ambientales han garantizado el respeto a la biodiversidad y la adecuación de los recorridos desde el punto de vista medioambiental.

La presentación oficial de la Red de Senderos de Antaño se anunciará próximamente, una vez culminados los trabajos técnicos y de coordinación con todos los agentes implicados.