SIDECARS y FESTIVAL XTRAFRESH actuarán este fin de semana en La Roda

El tour ‘Ruido de Fondo’ de Sidecars pasará el próximo viernes, 6 de agosto, por la Plaza de Toros de La Roda, desde las 22.30h, en el marco de sus fiestas patronales. Y contará con la banda albaceteña Normal como teloneros, presentando los temas de su EP ‘La Cara A’.

Y al día siguiente, el próximo sábado, 7 de agosto, la plaza de toros de La Roda acogerá una nueva edición del festival Xtrafresh, el evento más fresco, divertido y cool del verano 2021. En esta ocasión serán Ladilla Rusa (en directo) y los DJS Aníbal Gómez y Don Flúor, desde las 22.00h, los que animarán una noche para recordar en el marco de las fiestas patronales de La Roda.

[[H4:SIDECARS PRESENTAN ‘RUIDO DE FONDO’ EN LA RODA]]

Juancho, Dr. Gerbass y Ruly, es decir, Sidecars, están preparados para presentar las canciones de su último disco ‘Ruido de fondo’ en La Roda. Con este disco repiten con Nigel Walker como productor completando un repertorio lleno de energía y con canciones imperdurables para su futuro más inmediato. La propia canción que da nombre al disco, ‘Ruido de fondo’ o ‘Mundo imperfecto’ conviven con temas como ‘Detrás de los focos’ y ‘Galaxia’ o baladas como ‘La noche en calma’ que fue, además, el segundo adelanto del álbum.

UNOS HÉROES DEL ROCK ESPAÑOL

Sidecars son unos héroes del rock español, porque se han encargado de mantenerlo vivo. Disco a disco y concierto tras concierto, Juancho (voz y guitarras), Gerbass (bajo) y Ruli (batería) han demostrado que el lenguaje de la calle sigue siendo relevante y las guitarras un medio de expresión que no pasará de moda.

Herederos de nombres clásicos como Burning y Los Rodríguez, Sidecars han conseguido hacerse un nombre de forma gradual pero segura. Hace ya doce años de un homónimo debut al que siguió ‘Cremalleras’ (2010). A partir de entonces, todo serían aciertos y gracias a discos como ‘Fuego cruzado’ (2014), el directo ‘Contra las cuerdas’ (2016) y ‘Cuestión de gravedad’ (2018) la banda se puso en boca de todos, mezclando a diversas generaciones en unos shows que cada vez iban sumando más adeptos.

Hoy Sidecars son un grupo que mantiene la chispa de la juventud, pero con una experiencia que le da cada vez más peso. Son listos, intuitivos y saben que el rock and roll puede crecer. Ahora presentan ‘Ruido de fondo’ (2020), un sexto trabajo con puñetazos y caricias, lleno de canciones que pegan duro al corazón producidas por Nigel Walker, su hombre de confianza.

Lo mejor de ‘Ruido de fondo’ es que una vez concluye apetece repetir otra vez. Entran ganas de volverse a subir a este tobogán emocional y disfrutar cada una de las canciones desde el principio hasta el final, encontrando nuevos detalles, quedándonos colgados de un verso nuevo, aferrándonos a lo maravilloso de un disco que, en realidad, lo que celebra es sentirse vivo.

[[H4:NORMAL PRESENTAN SU EP ‘LA CARA A’ EN LA RODA]]

Tras presentar dos primeros singles -de su nuevo EP ‘La Cara A’- que los han situado bajo el foco del mejor pop-rock nacional, la banda albaceteña vuelve a deslumbrar con ‘10 segundos’, con la producción del mítico Paco Trinidad.

Lo de Normal es pop-rock normal, hecho por gente normal desde un lugar normal… y todo ello en plena anormalidad, ¿hay algo más extraordinario? Sus canciones recuerdan a Los Ronaldos, Hombres G, Pereza, Los Rodríguez y Enemigos; pero también a The Beatles, Tom Petty, The Kinks, Fountains of Wayne, Kula Shaker, The Dandy Warhols o Wallflowers, entre otras estupendas referencias musicales confesables y normales.

Normal (Albacete, 2018) es una banda de pop-rock –fresco, enérgico y poderoso- que en directo alcanza su máximo esplendor. En la actualidad lo componen Curro Violero (guitarra y voz), Emilio Abengoza (Guitarras, teclados y sintes), Eduardo Fernández (Bajo), Chemi Sarrión (Batería) y Paula Esteban (Coros y percusión).

FESTIVAL XTRAFRESH 2021

LADILLA RUSA: MÚSICA, HUMOR Y FIESTA POR BANDERA

Ladilla Rusa es un grupo de electro-pop que nace en 2017 como una broma entre dos amigos de toda la vida: los periodistas Tania Lozano y Víctor F. Clares. Desde entonces, y siempre con el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha popularizado canciones como ‘Bebo’ (de bar en peor), ‘Criando Malvas’, ‘Princesas’ o los que son ya casi himnos de verbena: ‘Macaulay Culkin’ o ‘KITT y los coches del pasado’, con los que han conseguido millones de reproducciones en las redes sociales. Actualmente, “los ladilla” están considerados como uno de los grupos humorísticos de referencia del país y han actuado en las principales salas y festivales del territorio español e incluso en Londres.

ANÍBAL GÓMEZ DJ

Aníbal Gómez es un cómico conocido por ser integrante de los grupos Ojete Calor y Ruido Paraiso y aparecer en el programa de televisión Muchachada Nui. En este caso va a desarrollar un DJ SET en solitario con música divertida y va a ser una sesión tan descarada como desprejuiciada para poner al público patas arriba.

DON FLÚOR

Don Flúor -alter ego musical de Rafa López- es un Dj, showman y productor albaceteño afincado en Murcia. Es especialista en sorprender al público, fue el primer dj

español en actuar con una orquesta sinfónica de lo que se hizo eco TVE y Cuatro, ha actuado en teatros, mercados, hizo que un vagón de tranvía bailara a las ocho de la mañana para sorpresa de los usuarios de la línea, convirtiendo las redes sociales en un hervidero y tras varios proyectos musicales entre el indie y la electrónica lanzó su primer LP ‘Badass’ a principios de 2017. Además, ha firmado remixes junto a José Morata a Murciano Total, Lebowsky, Chet Jones y Ojete Calor.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A LA COVID-19

Se trata de dos eventos adaptados perfectamente a todas las medidas de seguridad y de protección dispuestas por las autoridades sanitarias frente a la covid-19.

Será obligatorio estar sentado en las localidades preasignadas y el uso de mascarilla dentro de la plaza de toros. Disponemos de espacios y accesos, flujos y aforos diseñados para asegurar y mantener la distancia física de seguridad entre personas. Hemos reforzado los protocolos de limpieza y desinfección de espacios para garantizar la máxima seguridad de los asistentes. Desplegamos por todo el recinto de puntos de higienización con dispensadores de gel hidroalcohólico. Etc. #CulturaSegura

ENTRADAS A LA VENTA

Las entradas para disfrutar de Sidecars en La Roda se pueden adquirir, desde 20 euros, de forma online, desde el siguiente enlace:

https://www.ticketvip.es/evento-entradas-sidecars-la-roda

Y para XTRAFRESH, desde 15 euros, a través de:

https://www.ticketvip.es/evento-entradas-ladilla-rusa-anibal-gomez-la-roda