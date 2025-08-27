Servilletas contra la violencia de género

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería de Castilla-La Mancha ha anunciado el inicio de una acción conjunta con la Consejería de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para reforzar el compromiso del sector hostelero en la lucha contra la violencia de género.

En el marco de esta colaboración, se procederá al reparto de 1.500.000 servilletas entre los empresarios del sector hostelero de toda la región. Estas servilletas, diseñadas y producidas por la Consejería de Igualdad llevan el siguiente slogan:

“Bro¡ De fiesta, la violencia sexual no renta. Solo con CONSENTIMIENTO es OK Teléfono de ayuda 24 horas. 900100114 o 016”

Con ello, se pretende llegar, de forma directa, a la ciudadanía, en un espacio cotidiano y de convivencia como son los bares, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos hosteleros.

Con esta iniciativa, la Federación Regional de Empresarios de Hostelería reafirma su papel activo en la promoción de valores de respeto, igualdad y tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres, aprovechando la cercanía y el alcance social que tienen los negocios del sector.

Esta campaña se enmarca dentro de las acciones promovidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la prevención y erradicación de la violencia de género, contando con la implicación de sectores estratégicos como la hostelería, cuyo contacto diario con la población facilita la difusión de mensajes de concienciación.

Las servilletas se podrán recoger en las delegaciones de las cinco asociaciones provinciales de hostelería y turismo de Castilla La Mancha.