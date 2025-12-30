El comité de empresa y FCC, empresa que presta el servicio de la Diputación Provincial, siguen sin llegar a un acuerdo para renovar el convenio colectivo que lleva más de un año en negociación. Así lo han explicado Roque García, asesor de Hábitat CCOO Albacete, y Pedro José Serrano, delegado de CCOO en FCC Albacete, después de que finalizara sin acuerdo la última mediación.

Según han denunciado los representantes sindicales, la empresa quiere modificar derechos a la baja como en el caso de la incapacidad temporal. Desde Hábitat aseguran que no tolerarán que lo que ya está en convenio se recorte porque “cuesta mucho conseguir avances como para dejarlos perder, en ninguno de los conceptos, por lo que no vamos a firmar un convenio en esas circunstancias”.

García ha culpado a FCC de presentar “una voracidad económica impresionante” a costa de las personas trabajadoras. Y es que, en materia salarial, la empresa dista mucho de satisfacer las pretensiones de la plantilla. CCOO está pidiendo una subida del 3,5% en 2025, un 3% en 2026, un 3% en 2027, un 6% en 2028 y 9 días de asuntos propios. “Aunque no estamos muy lejos de alcanzarlo, hay que recordar que los trabajadores y trabajadoras han perdido un poder adquisitivo que ronda el 18% en los últimos cuatro años, y eso no es casualidad”.

Tanto Serrano como García han pedido a la ciudadanía disculpas por las molestias que esta huelga va a ocasionar en la recogida de envases del contenedor amarillo pero piden comprensión “teniendo en cuenta que la plantilla lo único que pide es recuperar su poder adquisitivo” por lo que tratarán de que los efectos de la protesta sean “los más livianos posibles”

CCOO ha anunciado que va a mantener contactos con la Diputación de Albacete, responsable última del servicio, para que intente mediar con la empresa concesionaria reconociendo que la administración “ha estado siempre de nuestro lado” ha dicho García. “Ninguno de los trabajadores quiere llegar a esta situación de huelga pero nos vemos abocados a ella”.