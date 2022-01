El Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación llegará a 2.900 mayores en 2022

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, acompañado del diputado responsable del área de Sanidad, Francisco García Alcaraz, ha explicado que la Diputación destinará 502.000 horas de atención del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para atender a más de 2.900 mayores en 2022. Tal y como ha explicado Cabañero, la Diputación de Albacete, pionera en la creación e implantación de la red pública de Servicios Sociales, siempre ha tenido muy presente que “la proximidad" es el principal factor que ayuda a dar respuestas concretas a demandas integrales”. Muy conscientes, por tanto, de que es en el nivel local donde se ha de configurar ese espacio clave que haga realidad el bienestar (tanto individual como colectivo), y siempre teniendo en cuenta el tamaño y la capacidad de gestión de los municipios de la provincia, es desde donde el papel y la función del Consorcio han cobrado todo sentido como esa ‘fórmula de agrupación supramunicipal’ que permite definir la importante labor que la Diputación desempeña: por un lado, llevando la mejor atención posible a más de 2.500 personas mayores y dependientes; y, por otro, dando oportunidades laborales, sobre el terreno, a cerca de 600 mujeres en el medio rural cada año.

“Aunque saben que siempre me gusta incidir en que el fenómeno de la despoblación es un complejo que hay que afrontar desde múltiples áreas y con una mirada transversal, sí me atrevería a afirmar que puede que ésta herramienta sea de las más determinantes en este sentido, y que la situación de esta provincia y de un gran número de localidades en ella, sería sensiblemente diferente (a peor) sin la existencia de este recurso”, ha señalado el presidente. Y es que, como ha comentado, este instrumento viene a permitir que las y los habitantes de cualquier núcleo de población de la provincia, independientemente de su tamaño y/o de su lejanía, puedan acceder al Servicio de Ayuda a Domicilio y a esos otros recursos y programas complementarios que ofrece el Consorcio (como son el de Comidas a Domicilio, el de Ayudas Técnicas o el de Acompañamiento Hospitalario).

Herramienta vital en núcleos rurales

El máximo dirigente provincial ha puesto en valor que esta herramienta supone “un elemento de desarrollo local muy a tener en cuenta en los propios núcleos rurales, ya que permite tanto la permanencia de sus habitantes en sus entornos el mayor tiempo posible, como también la creación de empleo”; puestos de trabajo que, en su mayoría, tienen a mujeres al frente y que gozan de unas condiciones laborales (recogidas en un convenio colectivo de empresa propio) que superan la media del sector.

“Por todo eso, esta Casa no sólo no dudó en impulsar la creación de este Consorcio, sino que no ha dudado, desde que asumimos la Presidencia, en ir a más en lo que verdaderamente hace que un recurso de esta naturaleza pueda sostenerse y avanzar: la dotación presupuestaria que se le brinde” ha explicado Cabañero, dando algunas cifras importantes para contextualizar. Por ejemplo, de un presupuesto de 7.534.174 € en 2015, el Consorcio ha pasado a disponer de 13.806.692 € (lo que supone un incremento de más de 6.270.000 €: un 83,25% más de la cifra de entonces. Un tiempo en el que, además, la aportación económica que la Diputación hace al CSS ha pasado de 2.500.000 € a 4.150.000 € (partida dispuesta para este próximo 2022), lo que se traduce en un incremento de 1.650.000 €. Una ‘apuesta’ que, como ha subrayado el presidente, ha supuesto que se haya podido pasar de esas 327.250 horas de atención que se prestaron aquel 2015 a un total de 1.670 personas (entre ellas, 1.515 de la tercera edad; 118 con alguna discapacidad y dos con enfermedades mentales); a las más de 502.000 horas de atención que estima que se va a prestar en 2022 a unas 2.988 personas; es decir, en torno a 175.000 horas y 1.318 usuarios y usuarias más que en 2015.