Serrano y Arroyo exigen al Gobierno la inmediata reapertura de la conexión directa Cartagena-Madrid por Albacete

El presidente provincial del Partido Popular y alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y la presidenta del PP y alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han exigido una vez más al Gobierno de Sánchez la inmediata reapertura de la conexión directa Cartagena-Madrid por Albacete interrumpida hace ya tres años “sin justificación técnica y en base a intereses políticos”.

Así lo han manifestado ambos regidores durante el encuentro que han mantenido para reforzar la colaboración existente entre ambas ciudades en materia turística, cultural y de accesibilidad, y abordar retos comunes en materia de infraestructuras y financiación local.

Ambos han coincidido a la hora que señalar que “tanto para Albacete como para Cartagena, la ausencia de la conexión directa por ferrocarril supone una pérdida constante de oportunidades para ambas ciudades, ya que dificulta la movilidad de los estudiantes que deben desplazarse a universidades y centros de formación, así como de los profesionales y trabajadores que necesitan viajar por motivos laborales, y de los visitantes y turistas que buscan alternativas rápidas y sostenibles”.

Manuel Serrano ha señalado que “la ausencia de esta conexión directa frena el intercambio económico y cultural entre dos ciudades vecinas y limita, además, las posibilidades de que las empresas locales puedan aprovechar las sinergias logísticas y comerciales”, mientras que Arroyo ha insistido en que “cada día que pasa sin tren directo, es un día que nos resta competitividad frente a otras ciudades mejor conectadas, como un ejemplo más del abandono del Gobierno de Sánchez a nuestros municipios”.

Por su parte, Noelia Arroyo ha subrayado que “el aislamiento ferroviario al que nos somete Pedro Sánchez resta competitividad a Cartagena, frena nuestro turismo y dificulta la conexión con ciudades próximas como Albacete”.

Promoción turística y cultural

El encuentro también ha servido para avanzar en nuevas vías de cooperación cultural y turística. Ambos alcaldes han anunciado su intención de firmar un acuerdo de promoción cultural que permitirá compartir experiencias y promocionar las fiestas de ambas ciudades, con iniciativas de intercambio como ‘Albacete es vida, mucha vida’ con la que se pone en valor la oferta variada, personalizada y de calidad con la que contamos durante todo el año como un destino privilegiado para el turismo interior, así como ‘Albacete es música’, con más de 100 actuaciones musicales durante 2025, desde conciertos de artistas locales hasta grandes nombres de la música nacional e internacional, para todos los gustos, géneros y estilos, y ‘Cartagena Suena’.