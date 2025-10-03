El SEPEI refuerza la especialización de su Unidad de Rescate Acuático en un curso internacional

Ocho integrantes de la Unidad de Rescate Acuático del Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Albacete están participando en un curso específico de seguridad pública en el medio subacuático, con el que obtendrán una certificación internacional que los habilita para intervenciones de rescate y recuperación en entornos hiperbáricos.

Esta formación, que se desarrolla durante dos semanas, supone un complemento de alto nivel a las titulaciones profesionales que ya poseen varios miembros de la Unidad, reforzando su especialización en situaciones extremas, como las que se producen en espacios con visibilidad nula.

Con la superación de este curso, la Unidad del SEPEI pasará a formar parte de las escasas unidades de rescate subacuático a nivel nacional con esta acreditación internacional (apenas dos), consolidándose como la única en Castilla-La Mancha con tal grado de preparación.

El objetivo es garantizar que la provincia de Albacete cuente con profesionales altamente capacitados para dar respuesta en escenarios de máxima dificultad, ampliando incluso la posibilidad de intervenir allí donde se les requiera.

Desde la Diputación de Albacete se subraya que este esfuerzo en la actualización de conocimientos y capacidades de los equipos del SEPEI responde al compromiso de la institución con la seguridad pública y con la prestación de los mejores servicios posibles a la ciudadanía.