El sector del calzado de Almansa negociará un nuevo convenio colectivo para antes del mes de junio

El convenio del calzado finaliza su vigencia este año, y con el fin de recoger propuestas de cara a la elaboración de la plataforma por parte de CCOO para la negociación del nuevo convenio del calzado, se ha celebrado en Almansa una asamblea de delegados del sector.

El responsable de Industria en la comarca de Almansa, Carlos Navalón, junto a la responsable del sindicato en la comarca, Gracia Martínez, han informado de la próxima negociación del convenio del calzado, que afecta a más de 2.000 personas en la comarca de Almansa, y que se iniciará en breve con la intención de que la firma no se demoré más allá de mayo o junio del próximo año.

Desde CCOO ya se está trabajando en la plataforma que incluye mejoras salariales, reducción de jornada, mejora de los permisos y también aumento del porcentaje que se cobra por Incapacidad temporal, entre otras cosas. No obstante, se van a celebrar asambleas en todas las zonas donde hay industria de calzado (Albacete, Valencia, Rioja, Toledo y Baleares) para darla a conocer a todos los delegados y delegadas y personas trabajadoras y para que participen aportando ideas, con la voluntad de poder hacer una plataforma única y de consenso para todos los territorios.

Dentro de este proceso, se ha hecho una asamblea en Almansa, en la que ha participado también el secretario provincial de CCOO Industria Albacete, Marcelino Zornoza.

También ha expresado su confianza en que esta negociación transcurra con agilidad y sin los problemas que surgieron en el último convenio, que desencadenaron en una huelga. “La intención es que para mayo o junio pueda estar firmado y así despejar incertidumbres entre las personas trabajadoras y evitar que se generen atrasos”.

La Federación de Industria de CCOO Albacete considera la negociación de este convenio una oportunidad para el sector, ya que requiere de mano de obra cualificada y especializada difícil de encontrar y la forma de retener a las personas trabajadoras es proporcionándoles unas condiciones laborales y atractivas, y en relación a la reducción de jornada ha indicado que en la actualidad es de 1.776 horas, y se va a intentar reducir como mínimo 16 hora en tres o cuatro años.

Por su parte, Gracia Martínez ha indicado que CCOO ha creado un canal de Telegram para dar información actualizada de la negociación del nuevo convenio, si bien se mantendrán los canales de comunicación habituales para que todas las personas estén al corriente.