Sampo celebra la II edición del programa de acompañamiento emocional a través de los cuentos

La concejala de Participación Ciudadana, Llanos Navarro, ha puesto en valor la colaboración que el Ayuntamiento ha brindado una vez más al Servicio de Apoyo Multidisciplinar al Paciente Oncológico, SAMPO, para que pueda celebrar en el Centro Ágora la II edición del programa de acompañamiento emocional a través de cuentos a pacientes oncológicos, en colaboración con la Escuela de Cuentoterapia de Albacete.

Así lo ha señalado Llanos Navarro durante la rueda de prensa de presentación de esta interesante y demandada iniciativa, de la que el pasado año disfrutaron 240 personas, junto al presidente de SAMPO, José Luis Sánchez, y la codirectora de la Escuela de Cuentoterapia de Albacete, Carmen Fernández.

Según ha explicado la concejala, a partir de 12 de noviembre se llevarán a cabo un total de nueve sesiones de cuentoterapia, una más que el pasado año, a las 17:30 horas, en el Centro Ágora, en principio los primeros miércoles de cada mes, para que puedan beneficiarse de los grandes beneficios que aportan los cuentos durante su recuperación los pacientes oncológicos de SAMPO, asegurando que “las narraciones son herramientas muy útiles para tratar ciertas dificultades y trastornos”.

Además de colaborar con este proyecto, Navarro ha recordado que el Ayuntamiento viene apoyando a SAMPO desde su creación, hace ya dos años, consciente de la labor tan importante y necesaria que realiza a favor de los pacientes oncológicos, cediendo por ejemplo las instalaciones del Centro Ágora y su sala de fisioterapia, así como el pabellón de la Feria para que puedan realizar ‘wolking fútbol’.

La concejala ha felicitado a SAMPO por la gran labor que realiza para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico a través del servicio multidisciplinar se presta de manera gratuita y gracias al voluntariado, basado en la fisioterapia, el ejercicio físico y terapéutico, el apoyo nutricional y la salud mental.

Por su parte, el presidente SAMPO, José Luis Sánchez, ha explicado que este proyecto de cuentoterapia se enmarca dentro de la red de voluntariado que esta asociación está tejiendo desde su creación para conseguir que la sociedad albaceteña se implique y ayude a los pacientes oncológicos desde otras áreas complementarias a las ya existentes, haciendo especial hincapié en la importancia que tiene el ejercicio físico como un pilar fundamental en la recuperación de cada uno de ellos, a nivel físico y mental.

La codirectora de la Escuela de Cuentoterapia de Albacete, Carmen Fernández, ha puesto en valor los grandes beneficios que tienen los cuentos para los pacientes oncológicos, explicando que “en este ambiente de cuentoterapia no tienen que soltar lo que les pasa, sino que, al escuchar el cuento, la parte de la razón se queda fuera y aflora la emoción y el instinto, entrando la narración al inconsciente, por lo que cuando posteriormente hablan de lo que les pasa, lo hacen desde los sentimientos”.