Sucesos

Sale, en buen estado y por su propio pie, el espeleólogo desaparecido en la cueva de los Chorros de Riópar

Se había desorientado y logró encontrar otra salida de la cueva

Onda Cero Albacete

Albacete |

Sale en buen estado y por su propio pie el espeleólogo desaparecido en la cueva de los Chorros de Riópar
Sale en buen estado y por su propio pie el espeleólogo desaparecido en la cueva de los Chorros de Riópar | JCCM

Ha terminado de la mejor manera posible. El espeleólogo de 44 años al que se le perdió ayer la pista mientras exploraba la cueva de los Chorros del Río Mundo , en Riópar, logró salir por su propio pie y en buenes tado. Los equipos de emergencias buscan a un espeleólogo desaparecido este domingo en una cueva de Riópar, en la provincia de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Onda cero, el hombre pudo haberse desorientado, pero logró encontrar otra salid de la cueva por la que apareció. Se encontraba en buen estado y no requirió de asistencia sanitaria . El aviso había sido dado sobre las 19.59 horas, cuando se ha perdido el contacto con el hombre que había acudido a visitar la gruta.

En el lugar se desplegaron agentes de la Guardia Civil, bomberos de Molinicos y equipos de Rescate en Altura de la Diputación de Albacete.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer