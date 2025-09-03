Feria de Albacete

¿Sabes dónde puedes aparcar en la Feria de Albacete?

Para evitar aglomeraciones en la zona del Recinto Ferial, que además, cuenta con varias calles cortadas, el Ayuntamiento de Albacete pondrá a disposición de los visitantes varios aparcamientos disuasorios en diferentes puntos de la ciudad.

Karina Requena

Albacete |

Aparcamiento disuasorio en Avenida de los Empresarios junto a Feda
Aparcamiento disuasorio en Avenida de los Empresarios junto a Feda | Karina Requena

Las cifras de visitantes a la Feria de Albacete, cada año son de récord. Por eso, se trabaja para evitar aglomeraciones en el tráfico y para facilitar el aparcamiento a todos aquellos que no quieren perdérsela.

Así, un año más, el Ayuntamiento de Albacete ha diseñado varios aparcamientos disuasorios gratuitos, vigilados y comunicados con las líneas de autobús para facilitar los desplazamientos a la Feria sin necesidad de llegar en vehículo particular, descongestionando con ello el entorno del Recinto Ferial.

Para ello, habrá tres aparcamientos disuasorios durante la Feria en:

  • Calle Imperial
  • Avenida de la Mancha por Imaginalia
  • Avenida de los Empresarios junto a Feda
A estos, se sumará el aparcamiento en el IFAB durante el fin de semana y, cabe la posibilidad de que se sume a ellos el entorno de la Fiesta del Árbol.
