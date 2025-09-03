¿Sabes dónde puedes aparcar en la Feria de Albacete?

Las cifras de visitantes a la Feria de Albacete, cada año son de récord. Por eso, se trabaja para evitar aglomeraciones en el tráfico y para facilitar el aparcamiento a todos aquellos que no quieren perdérsela.

Así, un año más, el Ayuntamiento de Albacete ha diseñado varios aparcamientos disuasorios gratuitos, vigilados y comunicados con las líneas de autobús para facilitar los desplazamientos a la Feria sin necesidad de llegar en vehículo particular, descongestionando con ello el entorno del Recinto Ferial.

Para ello, habrá tres aparcamientos disuasorios durante la Feria en:

Calle Imperial

Avenida de la Mancha por Imaginalia

Avenida de los Empresarios junto a Feda

A estos,durante el fin de semana y, cabe la posibilidad de que se sume a ellos el entorno de la Fiesta del Árbol.