¿Sabes cómo puedes ahorrar este verano? Te damos algunas claves

Durante los meses de verano los días se llenan de planes, escapadas, compras… tendemos a relajarnos y a disfrutar de las merecidas vacaciones sin prestar, en ocasiones, atención a los gastos que esto conlleva. Encontrar la fórmula para pasar un gran verano y llegar a septiembre sin arrepentimientos no es una tarea fácil, pero es realmente útil si queremos evitar que la vuelta a la rutina en septiembre no se nos haga todavía más cuesta arriba. Por este motivo, los expertos de Chollometro -la plataforma de ofertas y chollos líder en España-, han recopilado una serie de consejos o hábitos para que te conviertas en un smart shopper este verano y consigas controlar tus gastos e incluso ahorrar sin mucho esfuerzo durante este verano.

1. Establece un presupuesto

El primer paso para convertirte en un ahorrador de primera es definir el presupuesto que vas a dedicar a cada cosa de tu día a día, es decir, la mejor forma de ahorrar es controlar lo que gastas y poner un límite para cada cosa, entre las que en verano destacan comida, transporte y ocio. De esta forma, podrás ver en que debes cortar o consumir menos y recortar. Además, gracias a plataformas como Chollometro podrás utilizar cada partida del presupuesto de forma inteligente aprovechando los mejores descuentos.

2. Sé práctico y optimiza tus compras

Es importante tener en mente el lema de “si no lo vas a usar no te gastes el dinero en ello”. En verano solemos pasar poco tiempo en casa y no le dedicamos el mismo tiempo a las actividades que en otras épocas del año. ¿Si te vas a ir de viaje y no vas a ir al gimnasio, de qué sirve seguir matriculado en ese periodo de tiempo? Pasa lo mismo con las plataformas de streaming, durante las vacaciones, no prestamos atención a este tipo de plataformas, para ello, te recomendamos que esos periodos de tiempo te des de baja en tu suscripción y vuelvas a reactivarlo una vez vayas a usarlo.

Por otro lado, a la hora de hacer la compra, planifica qué días estarás de vacaciones y cuáles estarás en casa para adquirir solo lo necesario y evitar un excedente.

3. Planifica y flexibiliza tus escapadas

Si tus circunstancias laborales y familiares te lo permiten, adapta la fecha de tus viajes. Hay momentos en los que hoteles y aerolíneas publican ofertas con hasta un 90% de descuento, pues bien, aprovecharlas es clave para ahorrar mucho dinero y viajar más a menudo. Otro truco es reservar simultáneamente vuelos, hotel y coche de alquiler, se obtiene un ahorro considerable.

4. Usa la tecnología para ahorrar en el hogar

La tecnología avanza y nosotros debemos crecer con ella, si no te lo habías planteado, domotizar la casa puede ser la solución para ahorrar hasta un 30% en tu factura de la luz. Te permitirá:

• Controlar la puesta en marcha de electrodomésticos como el lavavajillas y la lavadora en función de la franja horaria y el precio de la energía.

• Automatizar de forma inteligente persianas, toldos y cortinas para aprovechar al máximo la luz solar.

• Programar la desconexión de los electrodomésticos que no necesites regularmente o de uso estacional, como el aire acondicionado