Rozalén anuncia su retirada

Sorpresa en el mundo de la música: la artista Rozalén ha anunciado que a partir del próximo mes de enero hará un parón indefinido en su carrera tras 15 años de trabajo. "Siento mucho, mucho agotamiento emocional", ha explicado en un vídeo que ella misma ha colgado en sus redes sociales.

La cantautora asegura que necesita un parón mental y tomarse tiempo para "escribir a su ritmo, a viajar sin trabajar, a estar en su pueblo y a devorar libros" y añadía que "me llega mi descanso de la guerrera a partir de este 1 de enero. Voy a parar, voy a descansar, a reflexionar, masticar y digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años. A todo el trabajo estoy diciendo que no, que no -como en la canción-. A ver si me hago caso".

Considera que es un privilegio poder retirarse, pero también cree "que me lo he merecido y estoy feliz" ante una decisión que ha tomado debido a la "la presión y a la velocidad" a la que se ha visto empujada.

En el vídeo la artista se toma con humor todos la cantidad de colaboraciones que ha hecho con artistas de estilos completamente diferentes y también ha anunciado "una sorpresa para este viernes 5 de diciembre y reconocía que "le gusta saber qué no va a pasar", concluyó sonriendo.