La Roda ya tiene su 'Miguelito'

La Roda ha rendido homenaje a Manuel Blanco, creador del célebre Miguelito, con la inauguración de una escultura con la forma de este dulce típico de la localidad, en el centenario de su nacimiento.

El monumento, obra del escultor local Lauren García, se ha ubicado en el paseo de Ramón y Cajal, en el mismo punto donde estuvo en su día la pastelería original del maestro confitero.

Juan Ramón Amores, alcalde del municipio, ha destacado la trascendencia de la figura de Manuel Blanco, asegurando que “murió demasiado pronto y no supo la importancia que tendría para su pueblo este dulce que está en boca de todos”.

Según ha asegurado Amores, el Miguelito no solo ha contribuido a la fama del municipio, sino que se ha convertido en parte de su esencia: “Es una pena que hayamos tenido que esperar hasta 2025 para tener algo que nos identifique, pero hoy por fin lo tenemos aquí, cerca de la calle que lleva su nombre”, que forma parte ya de La Roda junto con la cartelería desplegada por la localidad y otra escultura, en hierro y en gran formato, situada en una de las principales entradas a la localidad que reza ‘Tierra de los Miguelitos’.

Por su parte, Visitación Blanco, hija del homenajeado, ha agradecido el cariño recibido: “Nos emociona esta escultura y esta calle. En este centenario hemos vivido muchos homenajes, pero este tiene algo muy especial. Nos emociona estar frente donde dio sus primeros pasos, donde nació el Miguelito. Agradecemos a todos los que han hecho esto posible”.